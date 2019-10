»Unternehmerische Freiheit«

Thorsten Strasas Protest gegen Ausbeutung in der Altenpflege beim »Walk of Care« in Berlin (12.5.2018)

Die Löhne der Pflegekräfte waren gestern Thema im Deutschen Bundestag. In zweiter und dritter Lesung sollte das Parlament über einen Gesetzentwurf der Bundesregierung entscheiden, der die Situation in der Branche deutlich verbessern soll. Die ist dramatisch, wie eine Sonderauswertung der Bundesagentur für Arbeit (BA) für die Linksfraktion ergab: Rund zwei Drittel der Altenpfleger, die in Vollzeit beschäftigt sind, liegen mit ihren Gehältern unter der sogenannten Niedriglohnschwelle von 2.203 Euro brutto im Monat.

Vor allem bei den Pflegehelfern ging der Anteil derer, die unterhalb dieser Schwelle liegen, seit 2012 nur geringfügig zurück. »Jahrelang wurden Niedriglöhne und schlechte Arbeitsbedingungen in der Pflege stillschweigend hingenommen«, sagte die Linke-Politikerin Susanne Ferschl der Rheinischen Post (Donnerstag). Der Fachkräftemangel in diesem Bereich sei ein hausgemachtes Problem. Die absurde Folge dessen sei, »dass eine prekäre Beschäftigungsform wie die Leiharbeit inzwischen eine lukrative Alternative zum normalen Arbeitsverhältnis geworden ist«.

Nach der EU-Definition liegt die Niedriglohnschwelle bei 60 Prozent des durchschnittlichen Bruttomonatseinkommens. Das Bundesarbeitsministerium hatte die Schwelle unlängst mit 2.203 Euro brutto pro Monat für das vergangene Jahr angegeben.

In der Altenpflege in Deutschland arbeiten rund 1,1 Millionen Menschen, und dem Bericht der Bundesagentur für Arbeit zufolge sind nur gut 200.000 Menschen in Vollzeit sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Vor allem die hohe Teilzeitquote und die niedrigen Gehälter sind ein Grund für die zunehmende Personalnot in dem Sektor.

Die Bundesregierung schlägt in ihrem Gesetzentwurf zwei Möglichkeiten vor, um höhere Löhne in der Pflegebranche durchzusetzen: zum einen über einen allgemeinverbindlichen Tarifvertrag. Zum anderen über die Festlegung eines Pflegemindestlohns durch eine Rechtsverordnung, die wiederum von einer dafür eingesetzten Kommission festgelegt werden soll.

Ebenfalls behandelt wurde gestern ein Antrag der Fraktion Die Linke zu dem Thema. Darin bekennt sich diese ausdrücklich zur Tarifvertragslösung. Darüber hinaus stellt sie fest, dass die Pflege auskömmlich finanziert sein muss, damit sich die Tarifparteien auf gute Arbeits- und Lohnbedingungen einigen können. Damit dies aber nicht auf Kosten derer geht, die einen Pflegebedarf haben oder die in die Pflegeversicherung einzahlen, solle die Bundesregierung ein Finanzierungskonzept vorlegen, »mit dem sichergestellt wird, dass die im Rahmen der laufenden Tarifverhandlungen zu vereinbarenden Tarifverträge für die Altenpflegebranche bundeseinheitlich vollumfänglich refinanziert werden können«. Darüber hinaus müsse Ziel sein, dass »die viel zu hohen und rasant wachsenden Eigenbelastungen der Menschen mit Pflegebedarf zunächst begrenzt, gesenkt und langfristig abgeschafft werden«.

Bereits am Montag hatte es zu dem Thema eine »Expertenanhörung« im Bundestag gegeben. Dabei hatten unter anderem die Kirchen das Vorhaben der Bundesregierung unterstützt. Uta Losem vom »Kommissariat der deutschen Bischöfe« sprach sich dabei für eine »tarifvertragsbasierte Festlegung von Mindestarbeitsbedingungen« aus. Da die Tarifbindung im nichtkirchlichen Bereich der Branche mit zehn bis 20 Prozent auf einem sehr niedrigen Niveau liege, sei dies neben der Pflegekommission sinnvoll.

Sylvia Bühler von der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi begrüßte ebenfalls das Gesetzesvorhaben. Bislang sei es leider nicht gelungen, Tarifverträge für die kommerziellen Altenpflegeeinrichtungen und ambulanten Dienste abzuschließen, sagte sie. Die Branche sei auch nicht durch Haustarifverträge zu ordnen, so Bühler. Man könne »nicht im Konflikt mehr als 10.000 Einrichtungen in die Tarifbindung zwingen«, betonte sie. Weil auf der Kapitalseite immer noch das Pendant fehle, um als Gewerkschaft selbst Verträge auszuhandeln, helfe das Gesetz, für eine bessere Vergütung der Beschäftigten zu sorgen.

Gegen das Gesetzesvorhaben sprachen sich die Vertreter der Kapitalseite aus. Thomas Greiner vom »Arbeitgeberverband Pflege« nannte es einen weiteren Eingriff in die unternehmerische Freiheit. Mit dem Gesetz werde die letzte Möglichkeit beseitigt, mitzubestimmen, wie das Personal bezahlt werde, monierte er.