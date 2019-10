Geheimmission Rentenklau

Reiner Heise Initiative »Seniorenaufstand« nach Übergabe von 5.300 Unterschriften vor dem Bundesarbeitsministerium in Berlin (23.10.2019)

Die Rente ist heute so einiges: kümmerlich, entwürdigend, eine Zumutung. Nur eines ist sie gewiss nicht: »sicher«. Selbst Norbert Blüm (CDU) macht sich keine Illusionen mehr. Für den früheren Sozialminister markiert das »Riestern« einen elementaren Angriff auf die gesetzliche Altersvorsorge. Aber die nächste Attacke ist schon in Vorbereitung. Seit bald 17 Monaten brütet die von der großen Koalition bestellte Rentenkommission »Verlässlicher Generationenvertrag« über der Frage, wie das System »zukunftsfest« zu machen ist. Dass dabei nichts Gutes herumkommen wird, erscheint schon angesichts der Besetzung des zehnköpfigen »Expertenteams« ausgemacht. Aus seiner Mitte ragt mit Axel Börsch-Supan ein profilierter Rentenkürzer heraus.

Was in dem Zirkel konkret besprochen und verhandelt wird, ist allerdings nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Bis zur geplanten Vorlage der Empfehlungen im März 2020 darf satzungsgemäß nichts nach außen dringen. Dagegen macht seit längerem der Koordinierungskreis »Gewerkschaftliche Seniorenpolitiker – Seniorenaufstand« mobil. Anfang August hatte Hans-Jürgen Nestmann von der IG Metall Elmshorn eine Petition mit der Forderung gestartet, die Geheimhaltungspflicht der Kommission unverzüglich aufzuheben. Am Mittwoch übergab der Initiator in Begleitung von vier Mitstreitern die in zwei Monaten gesammelten 5.300 Unterschriften dem Staatssekretär im Berliner Bundesarbeitsministerium, Ralf Schmachtenberg.

In einer begleitenden Pressemitteilung machte der Verband seinen Standpunkt deutlich. Durch eine Reihe von Gesetzesänderungen sei das Rentenniveau »dramatisch abgesenkt und eine stark zunehmende Altersarmut in Kauf genommen« worden. Zugleich sei das Rezept der privaten Vorsorge gescheitert. »Die Riester-Renten und die auf Entgeltumwandlung basierenden Betriebsrenten sind viel zu teuer, sie sind unsicher und führen durch Niedrigzinsen seit fast zehn Jahren dazu, dass Spar­gelder verbrannt werden.« Weil eine »grundlegende Reform« mindestens 80 Prozent der Bevölkerung betreffe, müsse das Versteckspiel ein Ende haben, bekräftigten die Gewerkschafter und forderten: »Wir verlangen Öffentlichkeit, damit offen, transparent und demokratisch an einem dann wirklich verlässlichen Generationenvertrag gearbeitet werden kann.«

Die Bundesregierung hat sich das Ziel gesetzt, das Rentenniveau bis 2025 auf dem heutigen Stand von 48 Prozent des Durchschnittslohns einzufrieren und die Beiträge nicht über 20 Prozent steigen zu lassen. Die Kommission soll klären, ob diese sogenannte doppelte Haltelinie auch längerfristig Bestand haben kann. Der als »Rentenpapst« gefeierte Mannheimer Wirtschaftswissenschaftler Börsch-Supan hatte bereits vor der Konstituierung der Runde medienwirksam verkündet, dass er die Maßgaben für unbezahlbar hält. Deshalb will er die Leistungen mit einem »intelligenten Mix« aus vier Maßnahmen beschneiden: Rentenniveau senken, Beiträge erhöhen, mehr Staatszuschüsse und späterer Renteneintritt. So solle man 2060 erst mit 69,5 Jahren aus dem Erwerbsleben ausscheiden.

Der letzte Punkt deckt sich fast exakt mit dem neuesten Vorstoß der Deutschen Bundesbank. Die hat in ihrem Monatsbericht vom Oktober empfohlen, das Renteneintrittsalter auf 69 Jahre und vier Monate zu erhöhen. Wegen einer angeblich weiter steigenden Lebenserwartung sei das aktuelle Rentenniveau anders nicht zu bewahren, wird argumentiert. Das jedoch geht an der Realität vorbei. Der Journalist Jens Berger von den Nachdenkseiten hat in einem Beitrag vom Dienstag anhand der Sterbetafeln des Statistischen Bundesamts aufgezeigt, dass die Lebenserwartung der ab 65jährigen in Deutschland in jüngeren Jahren stagniert und zuletzt sogar leicht rückläufig war. Auch Börsch-Supan nimmt es mit der Wahrheit offenbar nicht ganz so genau. Gerd Bosbach, Statistikprofessor an der Hochschule Koblenz und Betreiber des Blogs »Lügen mit Zahlen« hat dessen Konzepte auseinandergenommen und die Befunde in verschiedenen Publikationen öffentlich gemacht. Demnach operiere der Ökonom mit Dramatisierungen, Verkürzungen und falschen Zahlen und bediene einseitig Unternehmerinteressen.

Das tut freilich auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). Die seit Jahren steigenden Renten wären ein »großes Geschenk«, bekundete er am vergangenen Freitag im Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Zur Ehrlichkeit gehöre jedoch, »dass wir nicht versprechen können, dass das auf ewig so weitergeht«. Selbst die »doppelte Haltelinie« bis 2025 stellt der Minister in Frage. Sollten die zugrundeliegenden Annahmen nicht eintreten, »müssen wir noch einmal reden«. Und dann sagte er noch das: »Auch in der Rentenkommission setzt sich langsam die Einsicht durch, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen.« Das war dann wohl Geheimnisverrat.