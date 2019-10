Der lange Krieg

Ina Sembdner/jW Passanten zahlen, Ursula Nguyen organisiert: Solidaritätströdelmarkt für Vietnam in Berlin

Während des Krieges, den die USA zwischen 1964 und 1975 gegen die Nationale Front für die Befreiung Südvietnams führten, wurden von den US-Streitkräften insgesamt rund 72 Millionen Liter von 15 verschiedenen Pestiziden über Vietnam versprüht. Allein 49 Millionen Liter des Entlaubungsmittels Agent Orange, unter dessen Namen meist alle Pestizide zusammengefasst werden. Rund 4,8 Millionen Einwohner des Landes waren den Giften akut ausgesetzt, heute ist es immer noch in Dutzenden Regionen im Boden, im Wasser und in der Nahrung vorhanden.

Ursula Nguyen aus dem Saarland studierte damals Medizinsoziologie und verfasste ihre Diplomarbeit zu den medizinischen Folgen des Gifteinsatzes. Sie reiste nach Vietnam und die Geschichten der Menschen, die unter zahllosen Krankheiten und Behinderungen durch Agent Orange litten, ließen sie nicht zur Ruhe kommen. Im Gespräch mit jW sagte sie: »Die haben solche Kriegsverbrechen begangen, dass mir manchmal die Luft wegblieb.« Zurück in Deutschland gründete sie den Verein »Medizinische Hilfe für Viet- Nam e. V.«. Seither organisiert sie Geld für die medizinische Behandlung von Menschen, die auch in der mittlerweile dritten Nachkriegsgeneration unter den Folgen der damaligen US-Kriegführung zu leiden haben.

Nguyen wollte sich mit ihrer Hilfe jedoch nicht verzetteln, und lieber »kontinuierlich« in einem Gebiet arbeiten, da so mehr erreicht werden könne. Sie fokussierte ihre Bemühungen auf eine Provinz im Osten des Landes, das an der Küste gelegene Khanh Hoa und kümmert sich dort vor allem um die Ausstattung der Kliniken in der Hauptstadt Nha Trang. Darunter das Provinzkrankenhaus mit 1.000 Betten und ein dermatologisches Krankenhaus. In Absprache mit den Verantwortlichen des Gesundheitsamtes der Provinz werden den Kliniken Betten, Medizintechnik, orthopädische Hilfsmittel und alles, was zusätzlich gebraucht wird, zur Verfügung gestellt. Auch Schulen für Kinder mit Behinderungen unterstützt der Verein sowie verschiedene Waisenhäuser. Das erste ausgesetzte Mädchen, das damals aufgenommen werden konnte, beginnt mit Nguyens Hilfe gerade ein Medizinstudium in Homburg, was sie sichtlich mit Stolz erfüllt.

Heute steht die quirlige Aktivistin bereits zum 45. Mal in Zehlendorf unmittelbar vor dem Eingang zum Bürgeramt. Es ist Solidaritätströdelmarkt für Vietnam – wie immer im Oktober für vier Wochen, an sechs Tagen die Woche. In dem Berliner Stadtteil ganz im Westen ist sie mittlerweile eine bekannte lokale Größe. Sie erhält Unterstützung von allen Seiten, der Marktständeverleih Staak stellt seit Jahren die Infrastruktur, Zehlendorfer spenden gewöhnlichen Trödel und Pretiosen und viele Anwohnerinnen sind im Laufe der Zeit als ehrenamtliche Helferinnen dazugestoßen. Irgendwann bot sich ein Eritreer an, den Markt zu unterstützen. Er blieb und brachte Bekannte mit, die heute ebenfalls zum Team um Nguyen gehören. Auch syrische Geflüchtete kamen, um mit anzupacken. Ohne deren Hilfe würde es die 71jährige heute nicht mehr schaffen, Betten, Matratzen und medizinisches Gerät in den Container zu verfrachten, der im November Richtung Vietnam geschickt wird.

Im Rückblick auf die vergangenen Jahrzehnte lobte Nguyen vor allem die Entwicklungspolitik der DDR, die den Menschen vor Ort wirklich geholfen habe. Ähnlich ihrem persönlichen Einsatz, wurde Hilfe über den Austausch und die Ermöglichung von medizinischer Ausbildung gewährleistet. Bei Carl Zeiss in Jena wurden Optiker ausgebildet, die nach Vietnam zurückkehrten und dort die vielen Menschen mit Augenkrankheiten behandeln konnten. Die Kooperation in der medizinischen Aus- und Weiterbildung ist auch für ihren Verein ein zentrales Anliegen.

Durchschnittlich 1.000 Euro kommen am Tag zusammen, bisher sind es in diesem Jahr 20.000 Euro. Dafür ist Nguyen allerdings auch von 5.30 Uhr morgens bis zum Abend, wenn alles wieder im Foyer des Bürgersaals verstaut sein muss, auf den Beinen. Sie weiß genau, was sie für jedes einzelne Stück bekommen will. Wenn jemand auch aus Solidaritätsgründen nicht bereit ist, einen angemessenen Preis für etwas zu zahlen, lässt sie nicht mit sich handeln. Nguyen weiß, wer davon profitieren wird und ist sich sicher: »Ich verkaufe das noch!«