»Wir lassen uns nicht blockieren«

Ole Spata/dpa Demonstration mit »verbotenen Fahnen« in Hannover (17.3.2018)

Ihr Rechtshilfeverein hat gegen die Bundesregierung geklagt. Was war der konkrete Hintergrund?

Wir haben im September 2015 vor dem Verwaltungsgericht Berlin gegen die BRD Klage erhoben, nachdem 2015 und in den Jahren darauf im Bundesverfassungsschutzbericht Azadi e. V. unter der Rubrik »Sicherheitsgefährdende und extremistische Bestrebungen von Ausländern (ohne Islamismus)« und in der Rubrik »Überblick mit Strukturdaten zu wichtigen Beobachtungsobjekten« als der »Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) zugehörige Organisation« aufgeführt wurde. Unsere Klage richtete sich gegen diese Auflistung des Inlandsgeheimdienstes, mit der eine politische Stigmatisierung gegen uns beabsichtigt ist. Wir arbeiten für die von der Repression Betroffenen und Inhaftierten aufgrund des PKK-Betätigungsverbots. Wir fordern gemeinsam mit vielen anderen linken Organisationen die sofortige Freilassung der politischen Gefangenen und ein Ende der Kooperation mit dem türkischen Regime.

Die Klage wurde Ende September abgewiesen. Mit welcher Begründung?

In den meisten Punkten wurde die Klage abgewiesen und zwar mit der Begründung, der Hauptzweck unseres Vereins liege darin, finanzielle Unterstützung für Personen zu leisten, die aufgrund ihrer Tätigkeit für die PKK in Deutschland strafrechtlich verfolgt werden. Dies ist jedoch nur ein Teil unserer Arbeit. Wir beschäftigen uns hauptsächlich damit, die Aufhebung des 1993 erlassenen Betätigungsverbots der PKK zu erreichen. Das Verbot der Betätigung für die PKK und die Listung der PKK als »Terrororganisation« ist die Grundlage dafür, dass Menschen für ihr politisches Engagement hier strafrechtlich verurteilt werden, ohne dass ihnen individuelle Straftaten vorgeworfen werden können.

Trotzdem werten Sie das Ergebnis als Teilerfolg. Wie genau sieht der aus?

Dem Bundesinnenministerium wurde untersagt, die Verfassungsschutzberichte für die Jahre 2015 bis 2018 in der jetzigen Form weiterzuverbreiten, da das Ministerium die im VS-Bericht getätigte Behauptung, Azadi finanziere Abonnements PKK-naher Zeitschriften, nicht belegen konnte. Das ist zumindest ein kleiner Teilerfolg für uns.

Wie sieht Ihre alltägliche Arbeit aus?

Seit der Gründung 1996 weisen wir in Zusammenarbeit mit anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen auf die negativen Auswirkungen des politisch motivierten PKK-Verbots in Deutschland hin und fordern die Aufhebung des Verbots. Hierzu organisierte Azadi mehrere internationale Konferenzen, auf denen Juristen, Wissenschaftler, Betroffene und Grundrechtsrechtsorganisationen zu Wort kommen konnten.

Unsere nunmehr über 20jährige Aktivität besteht auch in der materiellen Unterstützung der vom Verbot Betroffenen, zum Beispiel, wenn das Zeigen von Symbolen der YPG und YPJ kriminalisiert wird. Wir arbeiten völlig offen als Verein. Unsere gesamten Aktivitäten sind auch auf unserer Internetseite dokumentiert. Unsere Arbeit lebt von solidarischen Menschen, und wir sind natürlich jetzt, seit dem erneuten Einmarsch türkischer Truppen in Nord- und Ostsyrien, noch stärker gefordert. In vielen Städten in Deutschland dürfen auf den Demonstrationen gegen den Krieg der Türkei die Symbole der kurdischen Einheiten, die sich gegen die völkerrechtswidrige Aggression stellen, nicht gezeigt werden. Hier muss oft erst geklagt werden, um sich wenigstens im nachhinein gegen diese Willkürmaßnahmen zu behaupten.

Unsere Arbeit ist deshalb zum Teil sehr aufwendig und kostet natürlich Geld, und wir freuen uns über jedwede Unterstützung. Wir bieten zum Beispiel die Möglichkeit an, Fördermitglied in unserem Verein zu werden und dadurch mitzuhelfen, die Finanzierung unserer ehrenamtlichen Arbeit zu sichern.

Was sind die nächsten Schritte nach diesem Urteil?

Wir werden mit unseren Bündnispartnern gemeinsam überlegen, was unsere nächsten Schritte sein werden. Fest steht jedoch, dass wir unsere Arbeiten nicht von einem sogenannten Verfassungsschutz blockieren lassen, von dem nicht erst seit dem NSU-Skandal bekannt ist, dass er Faschisten eher schützt als verfolgt und insofern nicht als »Schutz« ernstgenommen werden kann – jedenfalls nicht von demokratisch gesinnten Menschen.