Minister Scheuer weiter unter Druck

Fabian Bimmer/REUTERS Mit Schutzhelm zum Untersuchungsausschuss? Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) muss sich möglicherweise für das Maut-Debakel verantworten

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) bleibt in der Defensive. Nachdem am Dienstag neue Vorwürfen wegen des von ihm zu verantwortenden Mautdebakels erhoben wurden, flüchtet der Politiker in eine bewährte Taktik: Er weist sie zurück und behauptet das Gegenteil.

Am Dienstag war die Frage aufgetaucht, ob das staatliche Unternehmen Toll Collect und das Kapsch-Eventim-Konsortium »Autoticket« in bisher unbekannten Verträgen vereinbart hatten, dass die Staatsfirma Toll Collect zu einem Preis bei der Pkw-Maut mitarbeitet, der nicht dem Marktpreis entspricht – und der Bund damit praktisch zusätzlich Geld an Autoticket zahlt. Das Ministerium begründete diese Zusammenarbeit daraufhin mit zu erwartenden Synergien.

Der FDP-Verkehrsexperte Oliver Luksic hatte Scheuer am Dienstag vorgehalten, ihm sei für die Umsetzung der dann gescheiterten Pkw-Maut offenbar jedes Mittel recht gewesen. »Als die Kosten zu hoch wurden, hat er einfach angefangen, mit Toll Collect zu tricksen.« Die FDP-Fraktion habe schon vor Monaten kritisiert, dass Toll Collect nur verstaatlicht worden sei, um durch Buchungstricks die Pkw-Maut zu retten.

In einem Schreiben an FDP-Fraktionschef Christian Lindner und an Luksic sprach Scheuer nun von »fehlgedeuteten Interpretationen«. Sein Ministerium setze auch weiterhin auf »vollständige Transparenz« für die parlamentarische Arbeit – »auch wenn es von Ihnen als Oppositionspolitiker anders dargestellt wird«.

Laut einem früheren Gutachten für die FDP ist Scheuer mit den Betreiberverträgen für die geplatzte Pkw-Maut erhebliche Risiken eingegangen. Die bei einem gerichtlichen Stopp verankerten Kündigungsfolgen im Vertrag für die Mauterhebung seien als »unüblich nachteilig für Deutschland als Auftraggeber anzusehen«, hieß es in der Erhebung.

Am Freitag will der Bundestag auf Antrag der Opposition einen Untersuchungsausschuss zur Maut einsetzen. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hatte das Vorhaben Mitte Juni für rechtswidrig erklärt, direkt danach kündigte das Verkehrsministerium die Verträge. (dpa/jW)