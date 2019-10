Nationalheldin gestorben

Die kubanische Tänzerin Alicia Alonso ist im Alter von 98 Jahren in Havanna gestorben, wie die Zeitung Granma unter Berufung auf das Nationalballett mitteilte, das Alonso lange Jahre geleitet hatte. Die »Primaballerina Assoluta« hinterlasse ein gewaltige Lücke, aber auch ein gewaltiges Vermächtnis, twitterte Staatschef Miguel Diáz-Canel. Noch im Jahr des Sieges der kubanischen Revolution, 1959, war Alonsos Kompanie in »Ballet Nacional de Cuba« umbenannt worden. Als Gast tanzte sie weiter an Häusern wie der Pariser Oper oder dem Moskauer Bolschoi. (dpa/jW)