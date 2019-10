Rechtsausschuss: Brandner fehl am Platz

Bernd von Jutrczenka/dpa Stephan Brandner (AfD)

Der Republikanische Anwältinnen- und Anwälteverein erklärte am Freitag, dass der Bundestagsabgeordnete Stephan Brandner (AfD) als Vorsitzender des Rechtsausschusses des Bundestags ungeeignet sei:

Stephan Brandners Äußerungen auf Twitter verleugnen die antisemitische, rassistische und misogyne Dimension des Anschlags von Halle. Wer Solidaritäts- und Schutzkundgebungen vor Synagogen und Moscheen als »Herumlungern« betitelt oder sich solche Formulierungen zu eigen macht und nicht in der Lage ist, die Motivation des Anschlags zu benennen, der offenbart erneut, dass er und seine Partei Teil des Problems sind. Die, die hetzen, die verharmlosen, die leugnen und relativieren, sind – wenn auch nicht im juristischen Sinne – mitverantwortlich für antisemitische, rassistische und antifeministische Taten. Wir verurteilen auch die Angriffe auf unseren Kollegen Michel Friedman (per Twitter, jW) aufs schärfste. Stephan Brandner zeigt mit den Angriffen auf Michel Friedman, wo die AfD steht. In antisemitischer Manier wird auf eine Person fokussiert, die jüdischer Herkunft ist und diese daher herabgewürdigt.

Dazu Helmut Pollähne, Rechtsanwalt in Bremen und Mitglied im erweiterten Vorstand des RAV: »Herr Brandner ist in seiner Funktion als Vorsitzender des Rechtsausschusses ungeeignet. Er beschädigt das Ansehen des Rechtsausschusses und erschwert dessen Funktionsweise massiv«.

Das reguläre Gesetzgebungsverfahren stellt eine Beteiligung der Verbände sicher. Der RAV beteiligt sich aktiv an diesen Verfahren. Dies bedeutet auch, dass Mitglieder unseres Vereins an Anhörungen des Rechtsausschusses teilnehmen. Wir sehen große Probleme darin, dass die Leitung des Rechtsausschusses und damit auch die Durchführung von Beteiligungsverfahren im Rahmen des Ausschusses einer Person obliegt, die antidemokratische, diskriminierende und menschenverachtende Positionen vertritt. (…)

Anlässlich des Europäischen Tages gegen Menschenhandel am 18. Oktober verweisen Cornelia Möhring, frauenpolitische Sprecherin der Fraktion von Die Linke im Bundestag, und Michel Brandt, Obmann der Fraktion im Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe, auf die Situation in den griechischen Lagern, den sogenannten Hotspots:

Cornelia Möhring: »Betroffene von Menschenhandel brauchen unsere Hilfe und Unterstützung, sei es in den Lagern in Griechenland oder hierzulande. Eine Rückführung von Betroffenen aus Deutschland zurück in die Eintrittsländer im Sinne des Dublin-Verfahrens bedeutet häufig faktisch eine Rückführung in die Zwangsprostitution oder andere ausbeuterische Arbeitsverhältnisse. Anstatt diese Menschen zu schützen, setzen wir sie erneuter Gewalt aus. Daher fordern wir vom BAMF den Schutz von Betroffenen statt restriktiver Entscheidungen zur Rückführung.«

Michel Brandt: »In der EU muss Menschenhandel endlich konsequent verhindert werden. Kein Geflüchteter darf dem Menschenhandel ausgeliefert werden. Ausgerechnet Deutschland ist aber EU-weit ein Schlusslicht bei der Bekämpfung des Menschenhandels, wie der Europarat unlängst bestätigte. Die Bundesregierung muss endlich eine wirksame Strategie gegen Menschenhandel umsetzen.«