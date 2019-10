jW

Zu jW vom 11.10.: »Bomben auf Zivilisten«

Die Bundesregierung drückt sich, den Überfall der Türkei auf Syrien als Invasion zu verurteilen und Sanktionen gegen den Aggressor zu verhängen. Nicht nur die Drohung des türkischen Präsidenten, die Tür für 3,6 Millionen Flüchtlinge nach Europa zu öffnen, hält Berlin davon ab. Deutschland selbst führt ohne Mandat der UNO völkerrechtswidrig mit Ausbildungskräften, Aufklärungsflügen und Tankflugzeugen der Bundeswehr gemeinsam mit NATO-Verbündeten Krieg gegen das souveräne Syrien. (…) Höchste Zeit, dass Deutschland seine Teilnahme am Krieg gegen Syrien und alle militärischen Auslandseinsätze der Bundeswehr beendet.

Wilfried Schubert, Güstrow

Saat geht auf

Zu jW vom 11.10.: »Der nächste ›Einzelfall‹«

Ein Wald oder viele Einzelbäume? Wie der ­Anschlagsversuch auf die Synagoge in Halle zeigt, geht die furchtbare Saat auf, deren Nährboden bisher gut aufbereitet und gedüngt wurde: von der Politik mit ihrer Fremdenfeindlichkeit, von den Medien als Plattformen rechter ­Agitatoren, von der Justiz mit ihren Samthandschuhen gegen rechts, von den Behörden mit ihren großzügigen Genehmigungen faschistischer Veranstaltungen, von Polizei und Militär mit ihren ultrarechten Netzwerken, vom Verfassungsschutz mit seinen als Informanten getarnten rechten Mitwirkern … Es braucht nicht die Ausweitung des »Polizeistaates«, sondern eine konsequente und umfassende Ächtung rechter Gesinnung und Handlungen. Aber wer zieht sich schon selbst am Schopf aus dem Sumpf?

Dieter Reindl, Nürnberg (über die Kommentarfunktion für Onlineabonnenten)

Keine »grüne« Sache

Zu jW vom 14.10.: »Lupenreines Unrecht«

Von mir als Betroffenem des »Schiess-Erlasses« (der Berufsverbotsvariante im Land von Kurt Georg Kiesinger und Hans Filbinger) zwei Anmerkungen: 1. Baden-Württemberg hatte 1975 kein Referendariat in der Lehrerausbildung; d. h., das zweite Staatsexamen wurde im Normalbetrieb der Schulen nach ein bis zwei Jahren erworben. Das Berufsverbot direkt nach dem Studium war deshalb auch ein Ausbildungsverbot – so auch bei mir nach Abschluss des Studiums mit dem ersten Staatsexamen an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. Im Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zum Fall Anne Lenhart wurde dazu festgestellt, dass ihre Entlassung aus dem Schuldienst rechtens sei, da sie ja »unbeaufsichtigt Hoheitsbefugnisse im Klassenzimmer wahrnehme«. Allerdings wurde dem Land Baden-Württemberg aufgegeben, ein Referendariat einzuführen – für viele Betroffene zu spät! 2. Der damalige AStA-Vorsitzende der Uni Hohenheim, Winfried Kretschmann (seinerzeit im Kommunistischen Bund Westdeutschland aktiv), wurde durch eine breite Solidaritätsbewegung vor dem Berufsverbot bewahrt. Heute, als »grüner« Ministerpräsident, lässt er jeden Versuch, die damalige Verfolgungspraxis zumindest zu verurteilen und die Opfer zu rehabilitieren und zu entschädigen, ins Leere laufen. Seine Sache an der Seite der CDU ist eher die weitere Verschärfung von Polizeigesetzen ...

Ingo Hoppe, Heppenheim

Betroffene, keine Opfer

Zu jW vom 14.10.: »Lupenreines Unrecht«

Kaum bekannt, aber aufschlussreich, was die BRD ab 1972 alles unternommen hat, um Millionen Überprüfungen, offiziell 2.200 Verfahren und 1.515 Berufsverbote zu leugnen: Um den »hässlichen Verunglimpfungen im Ausland und der Polemik des Wortes Berufsverbot entgegenzutreten«, reisten Regierungsvertreter quer durch Europa. Helmut Kohl, Franz Josef Strauß, Exnazirichter Hans Filbinger, der eiserne Otto Graf Lambsdorff, Hans-Jürgen Wischnewski oder Horst Ehmke suchten nach dem »Radikalenerlass« elf Länder der damaligen EWG und Skandinaviens heim. (…) Motto der Propaganda und Tausender mitgebrachter Flugblätter: Berufsverbote gebe es in der BRD nicht, sondern »Entfernungen und Fernhalten von Verfassungsfeinden aus dem öffentlichen Dienst«. Was diese »Aufwendungen für Auslandsaufklärung – Stichwort: Berufsverbot« gekostet haben, wurde im Bundestag im Mai 1979 (Drucksache 8/2761) detailliert aufgelistet: 72.232.600 DM. Nicht wenige, die mit Berufsverbot belegt wurden, müssen heute von 600 Euro Rente leben. Wir fordern daher nicht nur Rehabilitierung, sondern zumindest in diesen Fällen auch Entschädigung. Der im Artikel besprochene Sammelband ist dafür eine gute Unterstützung. Bei der Gelegenheit: Leider wird auch in jW der Begriff »Berufsverbotsopfer« verwendet. Wir sind Betroffene, keine »Opfer«. Allein für den Raum Heidelberg/Mannheim sind inzwischen 134 Nichteinstellungen und Entlassungen Linker dokumentiert. (Bei extrem Rechten kam die Landesregierung in der Region als einzigem beim Holocaustleugner und bekennenden Rassisten Günter Deckert, ehemals NPD-Vorsitzender, 1988 um eine Entlassung aus dem Schuldienst nicht herum.)

Martin Hornung, Eppelheim

Mittäter Staat

Zu jW vom 15.10.: »›Geht nicht nur ums Geld, sondern um ihre Würde‹«

Wäre der politische Wille vorhanden, so ließen sich solche kriminellen Praktiken wie bei der Berliner »Mall of Shame« einfach, nachhaltig und obendrein sogar noch kostengünstig verhindern, und zwar wie folgt: 1. Einführung eines Zentralregisters, das EU-weit alle diese betrügerischen Unternehmen und Aktivitäten erfasst. 2. Ausschluss dieser und deren Nachfolgeunternehmen von sämtlichen öffentlichen Ausschreibungen. 3. Hinterlegung entsprechender Bürgschaften in ausreichender Höhe, die bei unterbleibenden oder nicht vollständigen Lohnzahlungen bzw. Sozialabgaben sowie im Insolvenzfalle herangezogen werden könnten. 4. Umkehr der Beweislast im Leistungsverweigerungsfalle. 5. Stellung einer Rechtschutzversicherung für alle auf öffentlichen Baustellen beschäftigten Arbeiter durch den öffentlichen Bauherrn. Aber statt dessen verursacht und fördert der Staat durch seine Ausschreibungs- und Vergabepraxis erst die organisierte Kriminalität am Bau, die er dann mit völlig unzureichenden, aber dafür vielfach um so spektakulärer inszenierten gelegentlichen Kontrollen medienwirksam zu bekämpfen vorgibt.

Reinhard Hopp, per E-Mail