Monika Rittershaus Als Frau unters Volk gemischt: Der neugierige Pentheus (Günter Pappendell)

Dionysos, das ist der Gott des Weines, auch des Rausches, der Entgrenzung. In der Tragödie »Die Bacchantinnen« von Euripides entfaltet er seine ganze verführend-gefährliche Kraft. Er verlockt die Frauen der Stadt Theben zu wilden Festen. König Pentheus versucht, dem Einhalt zu gebieten. Schließlich schleicht er sich, als Frau verkleidet, zum gegnerischen Treiben, wird dann aber von Agave, der dem Wahn verfallenen eigenen Mutter, getötet und zerfleischt. Erst allmählich erkennt Agave, was sie getan hat. Die von Dionysos verführten Menschen sind vernichtet. Dionysos genießt seine – durch eine Vorgeschichte begründete – Rache an der thebanischen Herrscherfamilie.

Der Stoff trägt über die Jahrtausende – zwischen der Kontrolle über Gefühle einerseits, dem Wunsch loszulassen andererseits besteht noch in der gegenwärtigen Gesellschaft ein Konflikt. Auch kommt er einer Vertonung entgegen: Für den dionysischen Tanz, bis zur Katastrophe, gibt es ebenso musikalische Vorbilder wie für die Repräsentation von Herrschaft. Wystan Hugh Auden und Chester Kallman haben für Hans Werner Henze ein Libretto geschrieben, das die Antike fortschreibt. »Die Bassariden« wurde repräsentativ 1966 bei den Salzburger Festspielen uraufgeführt; verglichen mit anderen Modernen galt Henze als relativ zugänglich. Der Konsens mit dem bürgerlichen Publikum zerbrach kurz darauf, als Henze seine kommunistische Überzeugung offen in seinen Kompositionen wie dem Oratorium »Das Floß der Medusa« vermittelte.

Die Musik der »Bassariden« ist mächtig, klingt prächtig, erinnert manchmal an spätromantische Vorbilder à la Richard Strauss, stellt jedoch die Hörer vor erheblich größere Anforderungen. Henze gelingen Passagen von großer Intensität, aber manches wirkt auch noch in der Neufassung von 1992 mit verkleinertem Orchester, die jetzt in Berlin gespielt wurde, überladen. Es ist, im ganzen, ein dionysisches Werk – ohne dass Henze dem Gott einseitig recht geben würde.

Er ist viel zu klug, um den Staatsmann Pentheus als Vertreter der Vernunft einem Gott des befreienden Rausches entgegenzustellen. Das wäre schon deshalb falsch, weil Dionysos die Unvernunft strategisch einsetzt, um seine Rache zu bekommen. Aber auch sein Feind Pentheus verteidigt, gegen alle Mahnungen, die Nüchternheit mit einer Leidenschaft, die von Beginn an etwas von Selbstberauschung hat.

Schließlich ist der Vertreter der Vernunft der Neugierige, der seine Grenze überschreitet, um den Gegner, den er nicht begreift, zu erkennen. Pentheus ist die interessantere Figur als Dionysos; und ein dramaturgisches Problem bereits bei Euripides, aber noch bei Henze liegt darin, dass ein kluger Sterblicher auf einen allmächtigen Gott trifft und von Beginn an keine Chance hat.

Regisseur Barrie Kosky widersteht in seiner Inszenierung »The Bassarids« an der Komischen Oper Berlin der Versuchung, eine Orgie zu inszenieren; Orgien auf der Bühne sind ja fast immer peinlich. Was beim Mittun Lust bereiten könnte – beim Zuschauen läuft es auf eine öde Abfolge immergleicher Bewegungen hinaus, die alles andere als sinnlich wirken. Bei Kosky ist der von Dionysos organisierte Rausch so starr wie der Beifall für den neu ernannten König Pentheus zu Beginn der Oper. Herrschende choreographieren ihre Herrschaft, und das orgiastische Fest erscheint ebenso als Mittel wie die Vernunft. An der Seite von Dionysos steht ein Tanzensemble – die Profis gegenüber den verführten Thebaner Bürgerinnen – das eher schweißtreibende Gymnastik als sinnliche Entgrenzung vorführt.

Der Körper erscheint an diesem Abend in keinem Moment als befreit. Fanatisches Königtum oder göttliche Rache, diese Wahl erscheint als wenig verlockend. Andere Aspekte der Aufführung sind weniger klug. Wenn im Zuschauerraum das Licht anbleibt, führt das nicht zur angestrebten Einheit von Bühne und Publikum, sondern nur dazu, dass der Text, der in der Komischen Oper auf der Rückenlehne des Vordersitzes ablesbar sein sollte, kaum mehr erkennbar ist. Und da nicht die deutsche, sondern auf meist schwer verständliche Weise die englische Textfassung gesungen wird, bleibt die für eine Oper ohnehin etwas zu komplizierte mythologische Vorgeschichte, die die Rache der Dionysos erst motiviert, ziemlich unverständlich.

Manchmal kann Kosky seiner Neigung zu allerhand Klamauk nicht widerstehen. Dass Männer in Frauenkleidern auftreten, ist bei ihm notorisch; hier ist es endlich mal legitimiert, durch die Neugier des Pentheus, durch die zweigeschlechtige Lebensgeschichte des blinden Sehers Tiresias, der hier wie auch sonst immer in griechischen Tragödien so eindringlich wie vergebens warnt. Ivan Tursic gestaltet ihn eindrucksvoll als jemanden, der dem Rausch erliegt und der dessen Macht warnend zu vermitteln versucht. Überzeugend vermittelt auch Tanja Ariane Baumgartner den Wandel der manipulierten Agave von einer Skeptikerin zum Opfer der Berauschung bis zur (drastisch in Szenen gesetzten) Erkenntnis, den eigenen Sohn zerfleischt zu haben. Die beiden wichtigsten Sänger – Sean Panikkar als Dionysos, Günter Papendell als Pentheus – bestehen in ihren kräfteraubenden Rollen gegen die von Wladimir Jurowski umsichtig geleiteten Orchestermassen, die teils sogar akustisch übermächtig auf die Bühne gesetzt wurden. Mehr kann man von ihnen nicht verlangen.