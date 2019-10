Streit um Staatsschatz

David Mercado/REUTERS Weltgrößte bekannte Lithiumlagerstätte: Arbeiter am Uyuni-Salzsee in Bolivien

Ein deutsch-bolivianisches Kooperationsprojekt für den Lithiumabbau im zentralbolivianischen Departamento Potosi ist kurz vor den Präsidentschaftswahlen am kommenden Sonntag zu einem Streitthema geworden. Teile der konservativen Opposition gegen den linken Staatschef Evo Morales und eine regionale Bürgerinitiative wollen ein Joint Venture des Staatskonzerns Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) mit dem deutschen Unternehmen ACISA aus Baden-Württemberg stoppen. Ihr Protest richtet sich auch gegen die Zusammenarbeit des südamerikanischen Landes mit dem chinesischen Unternehmen Xinjian TBEA. Demonstranten hatten in der vergangenen Woche einige Hauptverkehrsstraßen der Region blockiert und das Bürgerkomitee Comité Civico Potosinista (Comcipo) zum Generalstreik aufgerufen. Präsident Morales hatte daraufhin die Gegner des Projekts zu Gesprächen nach La Paz eingeladen. Wie die bolivianische Nachrichtenagentur ABI meldete, will die Regierung in einem »offenen Dialog ohne parteipolitische Interessen« die Möglichkeiten für eine Vereinbarung über den Abbau und die industrielle Verarbeitung der Ressource in der Region ausloten.

Nach der Wahl am Sonntag könnte der Versuch gelingen. Der jüngsten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Ipsos zufolge liegt Amtsinhaber Evo Morales von der regierenden »Bewegung zum Sozialismus« (MAS) mit 40 Prozent deutlich vor allen Mitbewerbern. Der aussichtsreichste Oppositionskandidat, Expräsident Carlos Mesa, der für das Bündnis »Comunidad Ciudadana« (CC) antritt, kann laut der Erhebung vom Wochenende lediglich mit 22 Prozent der Stimmen rechnen. Damit stehen Morales Chancen, bereits im ersten Wahlgang erneut zum Präsidenten gewählt zu werden, gut. Bis dahin dürften einige Comcipo-Aktivisten, die der CC nahestehen, jedoch nicht an einer Einigung im Lithium-Streit interessiert sein. Comcipo-Chef Marco Pumari war bereits zu Beginn der Protestaktionen in den Hungerstreik getreten und forderte, die Verträge mit ACISA und Xinjian TBEA zu kündigen. Gegenüber der Tageszeitung La Razón stellte Pumari die Kompetenz der deutschen Firma in Frage, da diese vor allem auf Solarmodule spezialisiert sei und nicht über ausreichend Geld für das Gemeinschaftsprojekt verfüge. Wie dpa berichtete, forderten einige Demonstranten zudem vom Präsidenten, sich am Sonntag nicht der Wahl für eine vierte Amtszeit zu stellen. Comcipo-Vizepräsident Nelson Gutiérrez unterstütze dagegen die Position der Regierung, »die Lithiumfrage von ablenkenden politischen Interessen« freizuhalten, meldete ABI.

Ob die Gespräche in La Paz zu einer Annäherung der Positionen führen, ist ungewiss. Im Kern dürfte es dabei um die Forderungen nach einem größeren Einfluss der Region und eine höhere Besteuerung der abgebauten Rohstoffmenge gegangen sein. Die aktuelle gesetzliche Regelung sieht eine Abgabe von drei Prozent zugunsten der Region auf die Exporte von Lithiumcarbonat und anderen Mineralien vor. Die Auseinandersetzung zeigte bereits erste Auswirkungen. Das Unternehmen ACISA verzeichnet Verzögerungen von zwei bis drei Monaten, hält das Gemeinschaftsprojekt jedoch noch nicht für gefährdet. »Wir müssen akzeptieren, dass es so kurz vor den Wahlen Proteste gibt«, erklärte Geschäftsführer Wolfgang Schmutz gegenüber dem Wirtschaftsmagazin Bizz energy am 9. Oktober. Er gehe aber davon aus, »dass sich die Lage nach der Wahl schnell wieder normalisiert«. Der ACISA-Chef rechnet weiter mit einem Produktionsbeginn Ende 2022, so, wie ursprünglich geplant.

Morales sieht im industriellen Abbau von Lithium, das im Lande vor allem als Lithiumkarbonat vorkommt, eine Chance, das einst ärmste Land Südamerikas zur wirtschaftlichen Lokomotive des Kontinents zu machen. Bolivien gehört zu den Ländern mit den höchsten bekannten Reserven. Das größte Vorkommen liegt auf knapp 3.700 Metern Höhe unter dem Salar de Uyuni im Departamento Potosi. Das US-amerikanische United States Geological Survey hatte bereits 2010 in einer Studie geschätzt, dass unter dem riesigen Salzsee sechs bis neun Millionen Tonnen Lithium liegen.

Unternehmen brauchen den Rohstoff unter anderem für die wiederaufladbaren Batterien von Elektroautos. Deren rasant steigende Produktion katapultierte den Weltmarktpreis für eine Tonne Lithiumkarbonat – von Medien oft als »weißes Gold« Boliviens bezeichnet – von 2.500 US-Dollar (2.260 Euro) im Jahr 2005 auf 16.500 Dollar im Jahr 2018. Morales hatte das darin enthaltene chemisch aggressiv reagierende Leichtmetall schon vor Jahren als »strategische Ressource« benannt, besteht aber darauf, dass der Rohstoff das Land nicht unverarbeitet verlässt.

Der Staatschef verfolgt das ehrgeizige Ziel, in Bolivien selbst Akkus für den Weltmarkt zu produzieren. Ende September präsentierte er stolz das erste im Land entworfene und hergestellte Elektroauto. Der von dem bolivianischen Unternehmen Quantum Motors im Llajta-Gewerbegebiet bei Cochabamba produzierte Kleinwagen soll zu Preisen zwischen 4.700 und 5.200 Dollar angeboten werden. Da die finanziellen Ressourcen zum industriellen Abbau des Lithiums jedoch nicht reichen, müsse das Land Kooperationen eingehen, räumte Morales ein. Man werde das Geschäft nicht ausländischen Konzernen überlassen, sie dürften sich aber beteiligen, betonte er. Beim Abkommen mit dem Unternehmen ACISA hält der staatliche Konzern YLB 51 Prozent der Anteile. Mit einer Investition von 300 bis 400 Millionen Euro ist von 2022 an eine Förderung von 30.000 bis 40.000 Tonnen Lithiumkarbonat pro Jahr geplant.