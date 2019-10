Das Gegenteil erreicht

Athit Perawongmetha/REUTERS Realität an jeder Ecke: Schlägereien zwischen Hongkonger Polizisten und separatistischen Demonstranten (6.10.2019)

Die »demokratischen« Proteste in Hongkong sind ein großes Franchise-Unternehmen. Es war die Neue Zürcher Zeitung, die in der vergangenen Woche die Frage gestellt hatte, »wer die Demonstranten eigentlich finanziert«: »Manche Teilnehmer scheinen mit Geld geködert zu werden«, so das Blatt. Auch andere Erzählungen machen die Runde, so von kantonesisch sprechenden Touristen aus Guangzhou oder Dongguan, die in Hongkong wegen ihres Dialektes mit Einheimischen verwechselt worden waren. Ihnen wurden größere Summen geboten, die noch einmal erklecklich steigen sollten, wenn sich die Leute nicht nur an den Demonstrationen beteiligen, sondern auch zu Wurfgeschossen greifen würden. Das alles beweist nicht, dass es nicht auch »echte« Demonstranten gibt, die aus einer Vielzahl an Gründen auf die Straße gehen. Wohl aber, dass sie für eine kritische Masse, die der Stabilität der Stadt gefährlich werden könnte, nicht ausreichen. Irgendwer scheint viel Geld in die Hand zu nehmen, um diese doch noch zu generieren. Man kann heute sagen: ohne Erfolg.

Nicht, dass es den Randalierern nicht gelungen wäre, Teile Hongkongs in Schutt und Asche zu legen, Zigtausende arbeitslos zu machen und die öffentliche Infrastruktur nachhaltig zu beschädigen – das hat durchaus geklappt. Nur von einem Sturz der Stadtregierung sind diese Kräfte weiter entfernt denn je, denn die sinnlose Gewalt schreckt viele von einer Teilnahme an den Protesten ab – da hilft auch Gebrüll im Parlament während einer Regierungserklärung nicht. Wenn Chinas Präsident Xi schon nicht provoziert werden kann, dann werden zur Strafe die Hongkonger Stadtviertel abgefackelt, scheinen sich die Hintermänner zu denken.

Das Kalkül dahinter ist nur dann schwer zu begreifen, wenn den Hooligans – so wie in der deutschen Presse – durchweg lautere, eben »demokratische« Interessen unterstellt werden. Bemerkenswert unbeschwert von jeder Kenntnis der Hongkonger Verhältnisse verbreiten die deutschen Medien diese Mär nun seit Monaten zu den Bildern immer schlimmerer Exzesse – eingeschmissene Fenster, verwüstete Metrostationen und zusammengeschlagene Passanten scheinen hier geradewegs als Gütesiegel zu gelten.

Und doch: Sie sind auf dem Holzweg. An der Volksrepublik prallen solche Niederträchtigkeiten ab, das Land bleibt ruhig und gelassen dabei, seinen Hunderten Millionen Menschen eine gute Zukunft zu schaffen. Die USA und BRD enttarnen sich als das, was sie sind: neokolonial und voller Hass auf den Aufstieg Chinas. Und auch denjenigen Chinesen, die bislang vielleicht Illusionen über den »freien Westen« pflegten, wird eine unfreiwillige, gründliche Lektion erteilt. Selbst bei der Vergiftung des öffentlichen Klimas in der BRD gibt es keine Fortschritte, niemand glaubt das Gequatsche von randalierenden »Demokraten«. Alles in allem: Das exakte Gegenteil von dem, was die Meinungsmacher eigentlich erreichen wollten.