Kommunen wollen Gebühren erhöhen

Berlin. Sieben von zehn deutschen Kommunen wollen ihre Steuern und Gebühren erhöhen – deutlich mehr als noch vor einem Jahr. Jede dritte Stadt plant, mehr Geld für die Straßenreinigung oder Müllentsorgung zu verlangen, einige Gemeinden erwägen auch die Schließung von Schwimmbädern oder Bibliotheken. Das ergab eine am Mittwoch veröffentlichte Umfrage unter 300 Kommunen der Beratungsgesellschaft EY. Demnach will knapp ein Drittel der Städte die Grundsteuer erhöhen, 27 Prozent planen, bei den Friedhofs- und Parkgebühren an der Schraube zu drehen. 21 Prozent wollen mehr fürs Wasser verlangen. (AFP/jW)