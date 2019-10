Profitmaschine muss laufen

Peter Gercke/dpa-Zentralbild/dpa Zwei Todesfälle und ein Schwerverletzter an einem Tag: Das Hermes-Logistikzentrum Haldensleben am Mittwoch

Nach dem Auffinden von zwei Toten und einem Schwerverletzten wurde im Logistikzentrum des Versanddienstleisters Hermes in Haldensleben (Sachsen-Anhalt) in der Nacht zum Mittwoch ein Großeinsatz der Feuerwehr und Polizei ausgelöst. Nach Angaben der Kriminalpolizei Magdeburg durchsuchten Spezialisten Teile des Firmengeländes und ein Lieferfahrzeug auf Spuren von Giftstoffen. Es seien bisher zwar geringe Spuren bedenklicher Substanzen gefunden worden, sagte Polizeisprecher Frank Küssner am Mittwoch auf jW-Nachfrage. Diese sollen aber nicht den Tod der beiden Beschäftigten und den Zusammenbruch eines weiteren Mitarbeiters ausgelöst haben.

Genaueres könne erst die Obduktion der Verstorbenen ergeben, betonte Küssner. Diese beginne aber erst nach Abschluss der Tatortuntersuchung, die entgegen anders lautender Meldungen nicht beendet sei. »Zur Klärung der Todesursache läuft ein Ermittlungsverfahren«, so der Polizeisprecher. Allerdings habe eine erste Begutachtung durch einen Rechtsmediziner keine Hinweise auf Zusammenhänge zwischen den beiden Todesfällen oder Vergiftungen durch Substanzen vor Ort ergeben.

Laut Polizei starben die beiden Männer an verschiedenen Orten. So fanden herbeigerufene Rettungskräfte am Dienstag nachmittag einen 45jährigen Paketfahrer in einem Haldenslebener Wohngebiet tot in seinem Lieferwagen. Dann wurde bekannt, dass bereits in der Nacht ein 58jähriger Fahrer auf dem Firmengelände verstorben war. Am Dienstag vormittag war außerdem ein 42jähriger Hermes-Mitarbeiter zusammengebrochen und in ein Krankenhaus eingeliefert worden.

Am Dienstag abend schickte die Unternehmensleitung deshalb das Gros der Beschäftigten nach Hause, die Polizei ließ Teile des Firmengeländes sperren. Trotz fortlaufender Ermittlungen sollte der Betrieb aber am Mittwoch nachmittag zur Spätschicht wieder anlaufen, wie Hermes-Sprecher Sebastian Kaltofen informierte. Er berief sich auf »Behörden«, die von natürlichen Todesursachen ausgingen. »Uns haben sie jedenfalls nicht gefragt«, sagte Küssner dazu. Eine solche Diagnose sei nur nach abgeschlossenen Untersuchungen möglich. Deshalb könne von Entwarnung keine Rede sein, mahnte der Polizeisprecher und fügte an: »Das hat wohl unternehmerische Gründe.«

Am Nachmittag hieß es dann auch, die Produktion werde frühestens zur Nachtschicht wieder anlaufen. Geschäftsführer Andreas Stumpf klagte gegenüber dem MDR über einen »hohen Arbeitsrückstau«. Es dauere wohl zwei Tage, bis dieser aufgeholt sei. Mehrere Beschäftigte kritisierten indes gegenüber jW die Informationspolitik des Unternehmens. Die Geschäftsleitung habe sie am Dienstag ohne Begründung nach Hause geschickt. Auf Nachfrage sei von »Betriebsstörungen« die Rede gewesen.

Vor allem Kommissionierer und Paketzusteller bei Hermes in Haldensleben klagen seit Jahren über eine enorme Arbeitsbelastung durch hohe Leistungsnormen. Torsten Furgol von der Gewerkschaft Verdi bestätigte dies zwar. »Seit 2018 hat sich das aber sehr gebessert«, versicherte er. Kürzlich habe man dem Unternehmen sogar sechs Prozent mehr Lohn abgerungen. Die Kommissionierer bekämen nun 11,93 Euro pro Stunde. Nach eigenen Angaben zahlte Hermes 2018 einen Mindestlohn von 9,50 Euro. »Ein Problem ist aber die Arbeitszeit«, so Furgol. Viele hätten Arbeitsverträge mit 130, 120 oder nur 100 Stunden pro Monat und kämen so auf gerade 1.400 Euro brutto im Schnitt.

Hermes ist eine 100prozentige Tochter der Otto Group mit Sitz in Hamburg. Deren Aufsichtsratsvorsitzender, Firmenerbe Michael Otto, verfügt über ein geschätztes Vermögen von mehr als sechs Milliarden Euro. In Haldensleben befindet sich das größte Hermes-Logistikzentrum mit rund 4.000 Beschäftigten. Etwa zehn Prozent davon sind nach jW-Informationen befristet angestellt oder Leiharbeiter. Die Kommissionierer arbeiten im Schichtdienst. Prekäre Arbeitsbedingungen bei Hermes standen mehrfach im medialen Fokus.