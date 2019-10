Balliet wollte zur Bundeswehr

Uli Deck/dpa Von Polizisten wird Stephan Balliet zur Haftprüfung zum Bundesgerichtshof gebracht (Karlsruhe, 10.10.2019)

Der Rechtsterrorist Stephan Balliet, der am 9. Oktober die Synagoge in Halle (Saale) angriff und zwei Menschen ermordete, soll sich im September 2018 als Zeitsoldat bei der Bundeswehr beworben haben. Das berichtete die Deutsche Presseagentur nach einer nichtöffentlichen Sitzung des Innenausschusses des Bundestages am Mittwoch. An ihr nahmen demnach Generalbundesanwalt Peter Frank und ein Vertreter des Bundeskriminalamtes teil. Balliet hatte ab Ende 2010 einige Monate Wehrdienst geleistet und habe sich im vergangenen Jahr auf eine Mannschaftslaufbahn beworben, will die dpa aus Bundeswehr-Kreisen erfahren haben. Im Jahr 2019 habe er einen Tag vor dem Auswahlverfahren dann seinen Verzicht erklärt.

Der Attentäter soll sich 2015 im Internet eine Schusswaffe besorgt haben. Das hätten mehrere Teilnehmer der Innenausschusssitzung berichtet. Wie und welche Waffe genau sich Balliet besorgt haben soll, blieb unklar.

Derweil hat die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach am Mittwoch die Wohnung von zwei Beschuldigten durchsuchen lassen. Die zwei Männer sollen Balliets »Manifest« im Internet verbreitet haben, sagte Behördensprecher Jan Steils auf dpa-Anfrage. Ihm zufolge bestehe der Verdacht, dass die Beschuldigten »vom Attentäter herrührende« Dokumente mit volksverhetzendem Inhalt »zeitnah« zum Anschlag verbreitet hätten. Steils betonte, es handele sich bei den Untersuchungen in Mönchengladbach um ein »separates Verfahren«.

Der Rechtsterrorist hatte sein »Manifest« voller antisemitischer Begriffe und mit detaillierter Beschreibung seines Waffenarsenals vor dem Anschlag im Internet veröffentlicht. Die Spur nach Mönchengladbach ergab sich einem Bericht der Süddeutschen Zeitung (Mittwochausgabe) zufolge nach einem Hinweis auf eine Computer-IP-Adresse, die das Bundeskriminalamt (BKA) von US-Behörden erhalten habe.

In einem am Dienstag abend gesendeten Bericht des ZDF-Magazins »Frontal 21« erklärte ein Aussteiger aus der Neonaziszene, er habe Balliet im Frühjahr 2014 bei einer Parteiveranstaltung in der ehemaligen NPD-Zentrale in Leipzig getroffen. (dpa/jW)