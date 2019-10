Katalonien protestiert

Mar Grau/AP/dpa Einer der fünf »Märsche für die Freiheit« auf einer Autobahn bei Girona am Mittwoch

In Katalonien haben am Mittwoch fünf »Märsche für die Freiheit« begonnen, mit denen gegen die teils langen Haftstrafen für Politiker der Unabhängigkeitsbewegung protestiert wird. Aus den Städten Girona, Vic, Berga, Tàrrega und Tarragona machten sich in den frühen Morgenstunden Tausende auf den Weg in Richtung Barcelona und legten den Verkehr teilweise lahm. Nach mehreren Zwischenstationen ist für Freitag die Ankunft in der Hauptstadt Kataloniens geplant. Für den Tag wird zu einem Generalstreik aufgerufen.

Unterdessen traf sich die spanische Regierung unter dem geschäftsführenden Ministerpräsidenten Pedro Sánchez am Mittwoch zu Dringlichkeitssitzungen mit den Spitzen der Oppositionsparteien Volkspartei (PP), Ciudadanos und dem Linksbündnis »Unidas Podemos« (UP), um über die Situation in Katalonien zu beraten. Dabei wolle er den Parteichefs mitteilen, dass die Regierung »die Sicherheit mit Entschlossenheit, Verhältnismäßigkeit und Einigkeit garantieren« werde, so Sánchez vor den Treffen. Es werde »kein Szenario« ausgeschlossen. Verschiedene Medien hatten zuvor berichtet, dass Sánchez darüber nachdenke, Katalonien erneut unter Zwangsverwaltung zu stellen, was Innenminister Fernando Grande-Marlaska jedoch vorläufig ausschloss.

Schon am Dienstag abend hatte die spanische Regierung die Proteste in Katalonien scharf verurteilt. »Es ist offensichtlich, dass wir es nicht mit einer friedlichen Bürgerbewegung zu tun haben, sondern mit einer Bewegung, die von Gruppen koordiniert wird, die Gewalt auf der Straße einsetzen, um das Zusammenleben in Katalonien zu stören«, hieß es in einer Mitteilung. Die Regierung werde mit »angemessener Härte« Sicherheit und Zusammenleben in der Region wiederherstellen.

Nach der Urteilsverkündung des Obersten Gerichts in Madrid gegen zwölf katalanische Unterstützer der Unabhängigkeitsbewegung kommt es seit Montag in ganz Katalonien zu Protesten. Die Richter verurteilten neun der Angeklagten wegen »Aufruhrs« und Veruntreuung öffentlicher Gelder zu Haftstrafen von bis zu 13 Jahren. Ihnen wird vorgeworfen, das vom Zentralstaat für illegal erklärte Unabhängigkeitsreferendum am 1. Oktober 2017 mitorganisiert zu haben.

Am Dienstag abend fanden in allen größeren Städten Demonstrationen mit Tausenden Teilnehmern statt. Im Anschluss kam es teilweise zu schweren Auseinandersetzungen mit der Polizei. Wie die spanische Tageszeitung El País berichtete, wurden insgesamt 125 Menschen verletzt, unter ihnen 84 Polizisten. 51 Demonstranten seien in der Nacht zu Mittwoch festgenommen worden, erklärte das spanische Innenministerium, davon 29 in der Region Barcelona, 14 im Hafen von Tarragona und acht in Lleida. Bereits am Montag war es in ganz Katalonien zu Protesten und Blockadeaktionen gekommen. So war unter anderem der Flughafen El Prat in Barcelona über Stunden blockiert worden, über 100 Flüge mussten gestrichen werden. (AFP/dpa/jW)