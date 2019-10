Hagen, Harfouch

Daniel Bockwoldt/dpa Umgängliche Diva: Corinna Harfouch, die heute 65 wird

Den Backfisch Eva-Maria, aus der Neumark (heute polnisch: Nowa Marchia) stammend, hatte es nach dem Zweiten Weltkrieg in die Prignitz verschlagen. Hier war sie, die später auch Judo und Wasserski betrieb, Handballerin bei Lok Wittenberge. Bei den Weltfestspielen der Jugend und Studenten in Berlin 1951 begeisterte sie sich fürs Theater. Sie ging auf die Schauspielschule und konnte noch 1953 am Berliner Ensemble unter Brecht debütieren. Doch ihren Namen Eva-Maria Hagen sucht man auf dem Besetzungszettel vergebens, denn damals hieß sie noch Buchholz. Den Autor Hans Oliva-Hagen heiratete sie erst im Jahr darauf – da war Töchterchen Catharina (Nina) schon unterwegs.

Günter Reisch (»Spur in die Nacht«) und Kurt Maetzig (»Vergesst mir meine Traudel nicht«) gaben ihr 1957 die ersten Kinohauptrollen. Viele folgten, in denen sie vor allem Sex-Appeal zeigen durfte. Die »DDR-Bardot« hat tatsächlich 1972 in »Rum-Boulevard« Brigitte Bardot die deutsche Stimme geliehen. Eine intensive Beziehung verband sie mit dem Dichter Peter Hacks, der es ihr nachhaltig übelnahm, dass sie zu Wolf Biermann »überlief«. Der nach dem 11. SED-Plenum 1965 politisch unliebsam gewordene Liederdichter (»Ein scharfes Brötchen hat Marie«) war der Grund dafür, dass Hagen nicht immer die Rollen bekam, die sie sich wünschte. Dass sie bis 1976 beruflich kaltgestellt wurde, ist allerdings eine Legende. Nachdem sie Biermann 1977 in den Westen gefolgt war, baute sie sich mit seiner Unterstützung eine beachtliche Karriere als Sängerin auf, filmte auch wieder, bis sie sich mit 80 aus dem Beruf zurückzog. Am Sonnabend kann sie mit Tochter Nina und Enkelin Cosma Shiva Hagen ihren 85. Geburtstag begehen.

Zwanzig Jahre jünger ist eine andere Große, die aus der DDR hervorging. Corinna Harfouch wird heute 65! Sie gilt als eine umgängliche Diva, eine Schauspielerin, die großen Wert auf Genauigkeit legt, die Rollenbilder nicht einfach erfüllen will, sondern sich ihre Figuren langsam erarbeitet. Da kann sie unduldsam werden. Andererseits ist sie eine Frau, mit der man auch Pferde stehlen kann.

Die im sächsischen Großenhain aufgewachsene Tochter des Lehrerehepaars Meffert wollte ursprünglich Textilingenieurin werden, studierte dann aber doch Schauspiel in Berlin. Zur Harfouch wurde sie durch die Ehe mit einem syrischen Informatiker. Schnell wurde sie bis in die Gegenwart an Berliner Bühnen in aufsehenerregenden Rollen erfolgreich. Dazu kam eine umfangreiche Arbeit vor der Kamera, einerseits für Defa-Filme wie »Das Haus am Fluß« (1986), »Treffen in Travers« (1989) und »Der Tangospieler« (1991), andererseits für Produktionen wie »Vera Brühne« (2001), »Der Untergang« (2004) oder »Whisky mit Wodka« (2009). Dabei zeigt sie sich immer vielseitig und schreckt auch vor komödiantischen Rollen in »Bibi Blocksberg« oder »Fack ju Göhte 3« nicht zurück. In Karlovy Vary wurde sie im Sommer als Beste Schauspielerin für ihren neuen Film »Lara« ausgezeichnet, der im November startet.