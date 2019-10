Angst um Rendite

Maurizio Gambarini/dpa/lno Immobilienfirmen sollen weiter »Geschäfte in Ruhe abwickeln können«: GdW-Geschäftsführer Axel Gedaschko (Hamburg, 17.8.2009)

Ein Gespenst geht um in der Wohnungswirtschaft, könnte man ein berühmtes Zitat von Karl Marx abwandeln, und das heißt Mietendeckel. Das Vorhaben des Berliner Senats, die Mieten für einen bestimmten Zeitraum einzufrieren, erweist sich als ansteckend. In vielen Kommunen sind Debatten um den Mietendeckel entbrannt. Am 9. Oktober hat der Mieterverein München ein Volksbegehren für einen sechsjährigen Mietenstopp auf den Weg gebracht. Doch die Wohnungsunternehmen und ihre Verbände ziehen alle Register, um diese Bemühungen zu sabotieren.

Den Vogel schießt dabei der GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen ab, der nach eigenen Angaben rund 3.000 Firmen vertritt. Ende September versandte der GdW einen Spendenaufruf für eine Öffentlichkeitskampagne an seine Mitglieder. Darin heißt es, in »Mietpreisbremse, Mietendeckel und Enteignungsdiskussionen« manifestiere sich »ein gesellschaftlicher Klimawandel«, der eine Bedrohung für die gesamte Immobilienwirtschaft darstelle. Ein an die Mitgliedsfirmen gerichtetes Video, das zusammen mit dem Schreiben geleakt wurde und jW vorliegt, zeigt die manipulativen Werbemethoden, mit denen gearbeitet werden soll. Das Konzept hat die Agentur C 3 erstellt, die sich auf ihrer Homepage als »Deutschlands führende Content Marketing Agentur« bejubelt. Nach Medienberichten soll die Kampagne 1,6 Millionen Euro kosten. Ziel sei es, heißt es im Video, »Meinungsführer in der aktuellen Debatte« zu werden.

In dem knapp 20 Minuten langen Film erklärt GdW-Geschäftsführer Axel Gedaschko, die Mitgliedsfirmen hätten jahrelang ihre »Geschäfte in Ruhe abwickeln« können. Das ändere sich »schnell und radikal«, die Eingriffe in den Wohnungsmarkt seien »wirtschaftlich nicht tragbar«. Ausführlich werden in dem Video Ziele und Methoden der Kampagne erläutert. Unter dem Hashtag »Denken statt deckeln« wolle man in den »sozialen Medien« die öffentliche Meinung beeinflussen, »frech, knapp, plakativ – aber immer sachlich«. Den Menschen müsse vermittelt werden, dass der Mietendeckel eine »halbgare Lösung« sei. Dazu sollen diverse Techniken angewandt werden. Von »Visual Statements«, in denen etwa vermittelt werde, dass »nur ein Bruchteil« der Miete in der Brieftasche des Vermieters lande, bis zu »Vox Pods« genannten Straßeninterviews, bei denen Passanten von den vermeintlich schlimmen Effekten des Mietendeckels erfahren.

Besonders fragwürdig: Über das sogenannte Social Media Targeting, bei dem über die IP-Adresse eines Internetnutzers dessen Standort lokalisiert werden soll, will die Kampagne Mieter in Berlin und anderen Städten »stadtteilbezogen« ansprechen. Es sollten Städter erreicht werden, so das Konzept, »die den Deckel gerade feiern, aus purer Unwissenheit«. Auch die Mitglieder des Berliner Abgeordnetenhauses wolle man beeinflussen. Die könne man über eine »handverlesene Identifikation der Twitter-Usernamen« erreichen, heißt es im Video.

Pikant ist auch, dass Gedaschko seinen Mitgliedern eine Spende von 30 Cent pro Wohneinheit für die Kampagne vorschlägt. Das illustriert, dass letzten Endes wohl die Mieter die gegen ihre Interessen gerichtete Kampagne bezahlen müssen. Unter den Mitgliedern des GdW sind zudem viele Genossenschaften und kommunale Wohnungsunternehmen, auch alle sechs in Berlin. Katalin Gennburg, Berliner Abgeordnete der Partei Die Linke, forderte vergangene Woche in der Taz, es müsse unbedingt ausgeschlossen werden können, dass sich die landeseigenen Wohnungsunternehmen an der Kampagne beteiligen. Dafür werde sie eine Anfrage an den Senat einreichen. »Der GdW zeigt damit einmal mehr, dass eine soziale Mietenregulierung mit ihm nicht zu machen ist«, so Gennburg.

Der Konzern Deutsche Wohnen, mit rund 110.000 Wohnungen größter Akteur auf dem Berliner Wohnungsmarkt, hat unterdessen eine eigene großangelegte Kampagne gestartet, um gut Wetter zu machen. Auf der dafür eingerichteten Webseite »faires-wohnen.berlin« wird ein »Dialog für einen fairen Wohnungsmarkt« beworben. Als erster Schritt sind vier Foren in Zehlendorf, Pankow, Lichtenberg und Charlottenburg mit Politikern und Wirtschaftsvertretern geplant, auch der Mieterverein soll daran mit einer Person teilnehmen. Vom Tagesspiegel am 8. Oktober als »Charmeoffensive« von Deutsche Wohnen betitelt, handelt es sich für Michael Prütz, einen der Initiatoren von »Deutsche Wohnen und Co enteignen«, um »Augenwischerei«, wie er gegenüber jW sagte.