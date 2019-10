»Das deutsche Kapital ist mitverantwortlich«

Sozialistische Jugend Aktion der »Sozialistischen Jugend – Die Falken« und der Linksjugend »Solid« am Montag abend in Nürnberg

Aus Protest gegen den Angriff türkischer Truppen auf die demokratische Selbstverwaltung Rojava in Nordsyrien gab es in den vergangenen Tagen viele Solidaritätsaktionen in der BRD. Sie waren am Montag abend in Nürnberg unterwegs – mit welchem Ziel?

Wir wollen auf die Mitverantwortung des deutschen Kapitals, insbesondere der Rüstungsfabrikanten, und der Bundesregierung für den Angriffskrieg der Türkei hinweisen. Mit der Genehmigung von Waffenexporten wurde der Terror islamistischer Milizen und der türkischen Armee möglich. Wir sind dem Aufruf der internationalen Kampagne »Rise up for Rojava« gefolgt und haben Aktionen vor den Werkshallen von Thyssen-Krupp und Diehl durchgeführt. Wir hatten Transparente sowie Fahnen der YPJ/YPG, der nordsyrischen kurdischen Frauen- und Volksverteidigungseinheiten, dabei. Zum Schichtwechsel um 22 Uhr verteilten wir zudem Flugblätter an Angestellte.

Wie haben die reagiert?

Arbeiterinnen und Arbeiter bei Thyssen-Krupp entgegneten, dass sie an diesem Standort keine Waffen produzieren. Uns ging es aber nicht darum, sie persönlich verantwortlich zu machen. Unser Ziel ist die Enteignung deutscher Waffenkonzerne. Diese Unternehmen müssen zu friedlichen, zivilen Betrieben umgestaltet werden, bei vollem Lohn- und Personalausgleich. Ein Wachmann bei Diehl fotografierte das Nummernschild vom Auto der Falken, aber das war uns egal. Wir wollen ja, dass unser Protest öffentlich wird.

Die Falken sind ein sozialistischer Kinder- und Jugendverband. Welche Rolle spielt das bei Ihrer Solidarität mit Rojava?

Wir sehen uns in der Pflicht, auf das Leid der Kinder und Jugendlichen hinzuweisen. Sie sind im Krieg stets die ersten Opfer. Unsere 15 minderjährigen Aktivistinnen und Aktivisten fühlen sich den kurdischen Menschen besonders verbunden, weil sie Feminismus, Ökologie und die Räterepublik verteidigen. Ihre Wut und Traurigkeit war zu spüren. Erwachsene sind mitunter abgestumpfter.

Bei Demos in Frankfurt am Main und in Berlin konnten in den vergangenen Tagen teilweise YPG-Fahnen gezeigt werden, ohne dass unmittelbar Repressionen folgten. Ist deutschen Polizisten nach dem Überfall der Türkei auf Rojava nun klar, welche Seite hier terroristisch agiert?

Das ist durchaus möglich. Sicher ist: Angesichts des Grauens, das sich mit dem Angriff auf Nordsyrien abspielt, ignorieren viele die Fahnenverbote. Es geht darum, die YPG für ihren Mut, die dortige Bevölkerung zu verteidigen, zu würdigen. Die Repressionen gegen die kurdische Bewegung und ihre Unterstützer hat in Bayern während der vergangenen Jahre dazu geführt, dass häufig keine YPG-Fahnen mehr gezeigt wurden.

Sie selbst wurden in dieser Sache im Berufungsverfahren am 17. September freigesprochen.

Für uns ist dieses Urteil ein politischer Erfolg. Der Richter hat eindeutig festgestellt, dass ich die Fahne der YPG gezeigt habe und dass das nicht verboten ist. Nur leider kommen solche Freisprüche in den Einsatzleitungen der bayerischen Polizei meist nicht an: Sonntag und Montag wurden bei Demos in Nürnberg Fahnen fotografiert, gefilmt oder beschlagnahmt.

Wie beurteilen Sie die Reaktionen der Bundesregierung auf den türkischen Aggressor?

Viele Menschen sind berechtigterweise wütend. Die immer wieder kriminalisierte YPG hat den IS geschlagen. Dank der deutschen Waffenindustrie, der Bundesregierung und der türkischen Armee, die zusammen mit ehemaligen IS-Kommandeuren kämpft, muss man jetzt wieder vor IS-Anschlägen Angst haben. Berlin hat einen »Exportstopp« angekündigt, der eine Farce ist. Laufende Verträge werden weiter ausgeführt. Allein 2018 wurden deutsche Waffen im Wert von 184 Millionen Euro an die Türkei geliefert.

Die Kurden haben sich an den syrischen Präsidenten Baschar Al-Assad gewandt, um militärische Unterstützung zu bekommen. Wie diskutieren Sie das?

Kurdische Genossinnen und Genossen bewerten dies selbst als eine bittere Pille. Dadurch ist es einerseits möglich, den Genozid zu verhindern – andererseits holt man sich ein Regime in die selbstverwalteten Gebiete, von dem man sich 2012 befreit hatte. Allerdings war auch das vorherige Bündnis mit den USA dem Umstand geschuldet, dass das türkische Militär mit seinen Waffen überlegen ist.