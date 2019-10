Klassenfrage entdeckt

Christian Mang/REUTERS Und miteinander streiken: In der Tarifrunde 2018 führte die IG Metall erstmals 24-Stunden-Warnstreiks durch (Berlin, 2.2.2018)

In seiner Grundsatzrede beim Gewerkschaftstag der IG Metall am vergangenen Mittwoch hat Jörg Hofmann – eben mit einem überraschend schlechten Ergebnis für weitere vier Jahre im Amt bestätigt – zumindest das eingeräumt: Die Klassenfrage ist zurückgekehrt. Das klingt grundsätzlich; die Schlussfolgerungen, die daraus bislang gezogen werden, sind es allerdings nicht. Die adäquate Antwort, das wurde auf dem Bundeskongress von verschiedenen Vorständlern immer wieder betont, sei nämlich die »Mitbestimmung auf Unternehmensebene«. Sie sei um so wichtiger, je mehr der Einfluss der Kapitalmärkte auf die Unternehmen steige. »Ohne Montanmitbestimmung wäre Thyssen-Krupp heute Opfer der Finanzinvestoren und morgen bis auf die Knochen ausgeschlachtet«, erklärte Hofmann. Erst durch die »Balance von Kapital und Arbeit« sei die Demokratie gewährleistet.

Weitgehend einig

Um die digitale Transformation erfolgreich über die Bühne zu bringen, sei Beteiligung der Beschäftigten das A und O. Mit dem Projekt »Die IG Metall vom Betrieb aus denken« sollen die ehrenamtlichen Strukturen im Betrieb gestärkt und gemeinsam eine Zukunftsstrategie entwickelt werden. »Beteiligung«, sagte Hofmann in seinem Zukunftsreferat, »schafft engagierte Beschäftigte, die ihre Kreativität und Kompetenz einbringen«. Welches Gesellschaftsbild und welche Erwartungen die aktiven Metaller an die Gewerkschaft haben, seien dabei die leitenden Fragestellungen.

Einen Hinweis darauf, wieviel die IG Metall bis zur Realisierung dieser Ziele noch zu tun hat, gab die Zusammensetzung des Bundeskongresses. Die meisten der 423 ehrenamtlichen Delegierten haben Positionen im Vertrauensleutekörper ihres Betriebes, in der Gewerkschaft oder im Betriebsrat inne. Ein Delegierter sprach von einer »Betriebsrätekonferenz«. Bei der Pressestelle der IG Metall heißt es, dazu würde keine Statistik erhoben; ein Kollege erläuterte gegenüber jW, dass die Delegierten für den Bundeskongress in den Ortsvorständen vorgeschlagen und bei Delegiertenversammlungen gewählt werden. In beiden Gremien seien hauptsächlich die Betriebsräte der wichtigen Betriebe in der Region vertreten.

In der Debatte gab die Antragsberatungskommission (ABK) den Ton an. Selten nur machten die Delegierten deutlich, dass sie andere Ansichten vertraten. Wo sich das in der Debatte abzeichnete, veränderte die ABK vor der Abstimmung ihre Beschlussempfehlung, etwa in der Diskussion um den Antrag des Vorstands zu Betriebs- und Tarifpolitik am Freitag. Die ABK lehnte einen Ergänzungsantrag der Geschäftsstelle Salzgitter-Peine ab, wonach der Grundsatz festgeschrieben werden sollte, gesetzliche Mindeststandards nicht über »tarifdispositive Regelungen« in Tarifverträgen zu unterlaufen. Die ABK begründete die Ablehnung damit, dass dieser Grundsatz eine Selbstverständlichkeit sei und im konkreten Fall entschieden werden müsse, ob eine Abweichung nicht sogar eine Verbesserung für die Beschäftigten bedeuten würde. Die Realität sieht jedoch anders aus. Darauf wies unter anderem Uwe Jahn vom Beirat der IG Metall mit Blick auf die Bedingungen für Leiharbeiter hin: »Unser Tarifvertrag beim Stahl lässt 500 Euro weniger zu.« Und der neue Stahltarifvertrag in NRW erlaube Überlassungsdauern von 48 Monaten: »Das empfinde ich persönlich als eine Zumutung.«

Eine Debatte wurde auch um die Möglichkeit von 24-Stunden-Warnstreiks geführt. Ein entsprechender Ergänzungsantrag der Geschäftsstelle Zwickau sah vor, dieses Instrument, das die IG Metall 2018 während der Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie erstmals angewendet hatte, auch auf Auseinandersetzungen in einzelnen Betrieben und für Haustarifverträge auszudehnen. Das wäre ein Mittelweg zwischen unbezahlten Warnstreiks, die ein paar Stunden dauern, und einem unbefristeten Erzwingungsstreik, bei dem »die Latte«, wie ein Delegierter sagte, »relativ weit oben liegt«.

Nützliche Arbeitskämpfe

Als Jörg Hofmann in der Aussprache zu den Geschäftsberichten vergangene Woche Montag versicherte, dass die IG Metall die 35-Stunden-Woche im Osten weiterhin auf der Agenda habe, verwies er auf das Problem ausreichender Organisierung. Um die Forderungen durchsetzen zu können, müsse die Kampffähigkeit erhöht werden. Das bedeute in erster Linie einen höheren Organisationsgrad in den ostdeutschen Betrieben. Die Erfahrungen haben gezeigt, dass das Ziel der Mitgliedergewinnung am ehesten während Arbeitsniederlegungen erreicht wird. Ein ganztägiger Streik würde die Chancen erhöhen. Die ABK änderte ihre Abstimmungsempfehlung schließlich, verwies den Antrag aber an den Bundesvorstand. Die IG Metall soll nun prüfen, ob 24-Stunden-Warnstreiks für betriebliche Auseinandersetzungen benutzt werden können.