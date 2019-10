François Catonné/arte Kako Nubukpo, Forscher an der »Université de Lomé« in Togo, beantwortet Fragen zur Gerechtigkeit: »Arbeit, Lohn, Profit«

Auslandskader – ­Botschafter des Sozialismus

Wer zum Auslandskader gehörte, genoss ein hohes Privileg in der DDR: die zeitweilige oder dauerhafte Erlaubnis, in den Westen zu reisen. Diese Menschen sollten, gemeinsam mit ihren Familien, in den Zeiten des Kalten Krieges vor allem die Idee des Sozialismus in die Welt tragen. Es waren meist Lehrer, Ärzte und Ingenieure, die sich in der Regel für jeweils drei Jahre Aufenthalt in armen Ländern der Welt verpflichteten, um hier an Schulen und Universitäten zu lehren, ganze Industrieanlagen aufzubauen, Land- und Kommunikationstechnik einzuführen oder Krankenhäuser zu betreiben. Für die Dokumentation befragte die Filmemacherin ihren Vater, der zu den Auserwählten gehörte, nach seinen Erinnerungen.

Nur die eine Welt! ­Jugendliche protestieren

Alternative Energien, neue Technologien, Recycling, CO2-Steuer – alles, was heute beschlossen wird, betrifft insbesondere das Leben jüngerer Leute, die die Auswirkungen der Klimakrise ja am längsten spüren. Ein Teil der Jugend fordert Eltern und Politik zum Handeln auf. Und sie engagiert sich selbst für den Klimaschutz, mal laut, mal leise – allen Anfeindungen zum Trotz. Die Doku stellt Protagonisten und ihre Projekte vor.

Arbeit, Lohn, Profit

Wie gerecht ist unsere Arbeitswelt?

In der Reihe geht es um die heutige Bedeutung der Arbeit. Gérard Mordillat und Bertrand Rothé befragten 21 Wissenschaftler aus Europa, den USA, China und Afrika zu grundlegenden Konzepten der Wirtschaft unter den Stichworten Beschäftigung, Lohn, Kapital, Profit und Markt. Mit ihren ausgiebigen Recherchen verfolgen sie das Ziel, die Welt zu verstehen, in der die Menschen leben, eben indem sie arbeiten. Ein Arbeitsleben ohne Freiheit ist kein freies Leben. Weitere Folgen im Anschluss.

Es fremdelt in Interlaken

Tourismus boomt in Interlaken – nicht alle Einheimischen sind glücklich darüber. Die Zunahme von Gästen aus Ländern wie China, Indien oder Saudi-Arabien sorgt auch für Unbehagen. Die Touristiker sagen: Das ist erst der Anfang. Kann ein Ferienort zu viele Gäste haben? CH 2019.

