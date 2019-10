Protest gegen Angriffskrieg

Civaka Azad, das Kurdische Zentrum für Öffentlichkeitsarbeit, teilte am Montag mit:

Der völkerrechtswidrige Angriffskrieg der Türkei in Nordsyrien dauert trotz internationaler Kritik weiterhin an. Am Sonntag wurde nahe der Stadt Serekaniye (Ras Al-Ain) ein Autokonvoi mit Zivilisten und Journalisten aus Frankreich, Brasilien und anderen Ländern von der türkischen Luftwaffe bombardiert. Elf Menschen sind ums Leben gekommen, weitere 74 Personen wurden verletzt und in verschiedene Krankenhäuser in Qamishli, Hasaka, Tel Tamer und Amude eingeliefert.

Die weltweiten Proteste gegen die mit islamistischen Milizen geführte Invasion der Türkei in Nordsyrien reißt nicht ab. Nun mobilisiert eine Initiative verschiedener zivilgesellschaftlicher Gruppen und Organisationen zu einer Antikriegsdemonstration unter dem Motto »Gegen den türkischen Angriffskrieg in Nordsyrien – Solidarität mit Rojava« am 19. Oktober nach Köln. Die Veranstalter der Demonstration erwarten mehrere zehntausend Teilnehmer aus dem gesamten Bundesgebiet. Mit der Demonstration wird der Stopp des Angriffskriegs der Türkei in Nordsyrien und der wirtschaftlichen und militärischen Zusammenarbeit der Bundesregierung mit der Türkei gefordert.

In einer gemeinsamen Erklärung der Linke-Politiker Gökay Akbulut, Cansu Özdemir, Helin Evrim Sommer, Cindi Tuncel und Mazlum Koc vom Montag zum selben Thema heißt es:

Als deutsche Politikerinnen und Politiker mit kurdischer Herkunft wenden wir uns mit diesem Brief an die Bundesregierung und an die Öffentlichkeit. (…) Dies ist nicht der erste völkerrechtswidrige Militäreinsatz der Türkei in Syrien. Viele Menschen wurden bei den vergangenen Einsätzen getötet und 200.000 Menschen zur Flucht gezwungen. Seit Beginn des aktuellen Angriffskriegs sind mehrere Menschen, darunter viele Kinder, getötet worden und schon schätzungsweise 130.000 Menschen geflohen.

Die demokratische Selbstverwaltung in Nord- und Ostsyrien benötigt eine Schutzgarantie der Vereinten Nationen, um vor Angriffen, egal von wem, geschützt zu sein. Die Selbstverwaltung in dem Gebiet ist ein Beispiel, wie ein zukünftiges demokratisches Syrien aussehen kann. Sie hat ein multiethnisches, multireligiöses, basisdemokratisches und emanzipatorisches Zusammenleben unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen in Nord- und Ostsyrien realisiert. (…)

Nach Schüssen auf ein Flüchtlingsheim forderte der nordrhein-westfälische Landesverband von Die Linke am Montag einen Plan zum Schutz von Geflüchteten:

Am Mittwoch abend (9. Oktober) ist mehrmals auf ein Flüchtlingsheim in Zülpich im Kreis Euskirchen geschossen worden. Die Linke NRW verurteilt den Angriff und fordert die Landesregierung zum Handeln auf. Jules El-Khatib, migrationspolitischer Sprecher von Die Linke in NRW, erklärt dazu: »(...) Der Angriff steht in einer Reihe mit weiteren rechten Gewalttaten gegen Geflüchtete, Angriffe auf muslimische und jüdische Gotteshäuser, wie am gleichen Tag in Halle. Alleine in der ersten Hälfte dieses Jahres hat es 70 Straftaten gegen Geflüchtete gegeben. Statt konsequent gegen die sich radikalisierende Rechte vorzugehen, rühmt sich die Landesregierung für ihre hohen Abschiebequoten. Was es braucht, sind aber weder Abschiebungen noch Lippenbekenntnisse gegen rechte Gewalt, sondern es braucht einen Aktionsplan, um gegen die zunehmende Stimmungsmache vorzugehen und Geflüchtete, Migranten und alle Menschen nichtchristlichen Glaubens vor Gewalttaten zu schützen.«