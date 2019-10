Neuer Präsident nach Wahlen in Tunesien

Tunis. Bei der Präsidentschaftswahl in Tunesien hat der konservative Juraprofessor Kaïs Saïed gewonnen. In der Stichwahl vom Sonntag gewann der unabhängige Kandidat laut Umfragen mit mehr als 70 Prozent gegen den Medienunternehmer Nabil Karoui. Tausende Tunesier gingen am Abend auf die Straßen, um seinen Wahlsieg zu feiern. Saïed dankte in einer kurzen Ansprache der Jugend und kündigte an, er werde den Geist des »Arabischen Frühlings« von 2011 fortführen. Sein Rivale Karoui beklagte, dass er durch seine wochenlange Inhaftierung wegen des Vorwurfs der Geldwäsche und Steuerhinterziehung benachteiligt worden sei. (AFP/jW)