Von der Leyen besucht Macron in Paris

Paris. Die künftige EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen wartet weiter auf einen neuen Vorschlag Frankreichs für ihr Team. Von französischer Seite gebe es nach wie vor keine Entscheidung für einen anderen Kandidaten, sagte ein Sprecher von der Leyens am Montag. Zuvor hatten von der Leyen und der französische Präsident Emmanuel Macron sich im Pariser Élyséepalast getroffen. Es sei ein »gutes und kons­truktives Gespräch« in »sehr guter Atmosphäre« gewesen, betonte der Sprecher. Macron gab von der Leyen die Schuld, dass die französische Kandidatin Sylvie Goulard am Donnerstag vom EU-Parlament abgelehnt worden war. (dpa/jW)