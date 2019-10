Ich war einmal Fischer

Cooper Inveen/REUTERS Unkontrollierte Suche nach Diamanten: Arbeiter, die in der angrenzenden, vom Konzern BSG Resources betriebenen Mine in Koidu keine Anstellung fanden und nun auf eigene Faust schürfen (22.3.)

Sierra Leone in Westafrika hat eine wechselhafte Geschichte hinter sich: Über Jahrhunderte war es als Sammelpunkt für den transatlantischen Sklavenhandel erst durch Portugiesen und dann durch Briten besetzt. Später wurden hier ehemalige Sklaven aus englischen Städten und dem nordamerikanischen Nova Scotia angesiedelt. 1808 dann die Einverleibung in das britische Kolonialreich. 1961 wurde die Unabhängigkeit errungen. 1967 wurde der ehemalige Minenarbeiter Siaka Stevens zum Premierminister gewählt, ab 1971 war er Staatspräsident und regierte das Land mit dem von ihm gegründeten sozialistisch orientierten All People’s Congress bis zu seinem Rücktritt 1985. Gegen Ende des Jahrzehnts verschlechterte sich die wirtschaftliche Situation aufgrund hoher Auslandsschulden, einer stark abgewerteten Währung und des unkontrollierten Abbaus und Exports von Rohstoffen. 1991 mündete das in einen rund zehnjährigen Krieg um Ressourcen und Macht, in dem Zigtausende Menschen starben und das Land zerstört wurde. Es gehört auch heute noch zu den ärmsten der Welt. Zwischen 2014 und 2016 grassierte eine Ebolaepidemie in dem Land und forderte mehr als 11.000 Menschenleben. Die Welthungerhilfe stufte 2018 das Risiko, in Sierra Leone an Hunger zu leiden, als »sehr ernst« ein. »Nur« für fünf andere Länder gilt diese Warnung ebenfalls.

Wir befinden uns auf einer Insel im Hafen von Freetown, der Hauptstadt Sierra Leones. Der Weg ans Ufer führt vorbei an einfachen Wellblechhütten und einigen Dutzend hölzernen Ruderbooten, die wie gestrandete Wale auf dem trockenen Sand liegen. Ein Kind in einem zerfetzten T-Shirt möchte fotografiert werden und erhofft sich dafür ein paar Leone, durch Krieg und Wirtschaftskrise eine der schwächsten Währungen der Welt. In einem der Boote sitzt ein junger Mann, der versonnen sein Netz flickt. Wozu eigentlich? Zu fangen gibt es hier nichts mehr. Die Fischer der Inseldörfer von Tassoh Island sind in einer Weise um ihre Existenz gebracht worden, die nicht anders als kriminell zu bezeichnen ist. Vor einigen Jahren wurde die Hafenzufahrt für große Frachtschiffe ausgebaggert. Sie sollten den Reichtum des Landes abtransportieren: Eisenerz. Die Erzminen sind damals an britische und chinesische Konzerne verschachert worden, denen man willfährig den Hafen überließ. Von dem Geld hat die Bevölkerung nie etwas gesehen.

Cooper Inveen/REUTERS Notwendig, auch wenn es immer weniger zu fangen gibt: Ein Fischer repariert sein Netz in der Nähe von Freetown (Tombu, 10.4.)

Das Gemeinwesen auf Tassoh Island ist seither nur noch mühsam aufrechtzuerhalten. Seit 2017 ist der Verein Ketaaketi vor Ort und initiierte den Aufbau der lokalen Gruppen SEN (Society for Em­powering the Needy, Gesellschaft zur Stärkung der Bedürftigen) und Mindokatie Salone (Wir bringen Sierra Leone vorwärts). Aus Spendengeldern wurden diese mit einem Startkapital ausgestattet und gemeinsam arbeiten sie daran, den ärmsten Kindern Grundschulbildung zu ermöglichen und gleichzeitig die Existenzgründung und -sicherung der Mütter zu unterstützen. Sozialarbeiter von SEN und Mindokatie Salone bemühen sich zudem vor Ort gemeinsam mit den Dorfältesten um die Eindämmung von Alkoholismus und der damit einhergehenden Gewalt. Anneli Räcker aus Bremen ist die Gründerin der Organisation Ketaaketi, deren Konzept für Entwicklungszusammenarbeit 2008 von der UNESCO mit dem Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet wurde. Bei ihrem Besuch in Tassoh baut sich ein aufrechter, älterer Mann vor ihr auf und sagt: »Ich war einmal Fischer. Ich hatte ein Leben! Nun kann ich nur noch darauf achten, dass sich die Menschen hier nicht gegenseitig umbringen.«

Sierra Leone steht seit vielen Jahren ganz am Ende des Human Development Index der Vereinten Nationen. Das Bruttoinlandsprodukt lag 2018 bei gerade einmal 3,91 Milliarden US-Dollar. Das ist der Betrag, der in Deutschland in etwas mehr als acht Stunden erwirtschaftet wird. Mehr als zwei Drittel der Bevölkerung leben unterhalb der Armutsgrenze – die Hälfte von ihnen als Selbstversorger auf dem Land.

Michael Dalder/REUTERS Blick auf Freetown, die Hauptstadt Sierra Leones: Mehr als zwei Drittel der Bevölkerung leben unterhalb der Armutsgrenze (22.7.2005)

Ein wichtiger Partner Freetowns ist seit langem die Volksrepublik China. Seit 1971 gibt es diplomatische Beziehungen zwischen den beiden Ländern, gegenwärtig existieren verschiedene bilaterale Handelsabkommen, und Beijing realisiert Projekte für die Infrastruktur, Energiesicherheit und den Gesundheitssektor. Yembeh Mansaray, Leiter der Gruppe SEN, beobachtet jedoch seit Jahren auch, wie chinesische Investoren in Sierra Leone ungehindert Acker- und Waldflächen kaufen können. »Die Regierung tut nichts dagegen. Im Gegenteil. Diese Leute unterstützen die Chinesen und lassen sich dafür ordentlich schmieren.« Die Aussage eines Mannes, der die Zusammenhänge in Sierra Leone zwar erfasst, sie aber nicht wird beweisen können. Über den genauen Umfang der Landkäufe weiß hier niemand etwas. Aber chinesische Unternehmen haben leichtes Spiel. »Die Menschen sind so arm, dass sie den Angeboten nicht widerstehen können.« Sie verkaufen ihr Land für einen Spottpreis und sitzen binnen kurzem in den Städten am Straßenrand. Ihr Land wird derweil bedenkenlos gerodet, das Holz nach China verschifft. Zurück bleiben Brachflächen. Die Folge sind Überflutungen in der nahegelegenen Stadt Kabala, die die Menschen erneut um ihre Habe bringen. Oft sind Todesopfer zu beklagen. »Wir haben noch nie derartige Überflutungen gehabt!« weiß der in Kabala gebürtige Mansaray.

Auf der anderen Seite ist Sierra Leone gezwungen, Nahrungsmittel zu importieren, da die Landwirtschaft, von der 65 Prozent der Bevölkerung leben, nicht die notwendigen Erträge erbringt. Grund dafür ist die jahrelange Misswirtschaft während des grausamen Bürgerkriegs, währenddessen große Flächen des Landes brach lagen. Die nun stattfindende Rodung, hinzukommend zu der rücksichtslosen Suche nach sogenannten seltenen Erden, Eisenerz oder Diamanten durch ausländische Konzerne wird dieses Problem weiter verschärfen.

Albert Rohloff An Land gezwungen: Die Fischer von Tassoh Island sind durch den Umbau des Hafenbeckens für große Frachtschiffe ihrer Existenzgrundlage beraubt worden

Die Gruppe Ketaaketi versucht gegenzusteuern und geht in Sierra Leone wie in den anderen Projektländern Nepal und Burundi einen langen, sehr steinigen Weg. Mittlerweile ist die Organisation dort in zwölf Dörfern aktiv. Insgesamt konnten bis heute mehr als 10.000 Menschen erreicht werden.