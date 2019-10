Das schleichende Ostdeutsche

jW

Der an der Humboldt-Universität zu Berlin lehrende Soziologe Steffen Mau, Jahrgang 1968, hat ein Buch unter dem Titel »Lütten Klein. Leben in der ostdeutschen Transformationsgesellschaft« geschrieben. Der Autor wuchs in den 70er Jahren in dem Rostocker Neubauviertel auf und kehrte dorthin zurück, um Veränderungen im Alltag zu erkunden. Ein Ergebnis lautet: »Die Bilanz der Einheit ist nicht nur durchwachsen, sie ist auch durch und durch widersprüchlich.« Selbst Individuen seien oft innerlich gespalten, was der Autor mit dem Begriff der »gesellschaftlichen Fraktur« zu deuten versucht. In der Medizin seien viele Knochenbrüche unter der Haut verborgen, manche lägen aber offen. Mau, der kein DDR-Fan ist, räumt ein, dass solche Metaphern in Sozialwissenschaften »nicht ganz unproblematisch« seien, was höflich formuliert ist. Denn was soll z. B. eine gesunde Gesellschaft sein? Mau rechtfertigt sich damit, er wolle nicht Krankheiten, sondern »neuralgische Punkte und Reibungsflächen« betrachten und »die erhebliche Unzufriedenheit« erklären, »während es gleichzeitig viele positiv zu bewertende Entwicklungen gibt«. Viel gerettet ist damit nicht, vor allem er nicht.

Denn es gibt einen Wächterrat, der sich regt, wenn einer im DDR-Anschluss Widersprüche statt nationaler Harmonie sieht. Einer von ihnen heißt Frank Pergande. Er schreibt für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung und die FAZ, in der er am Dienstag unter der Überschrift »Umstandslose Abrissbirne. Steffen Maus Studie über das DDR-Wohnviertel Lütten Klein steckt voll anregender Provokationen« eine Besprechung des Buches veröffentlichte. In dem steht nämlich: »Eine Liste der ›Errungenschaften der DDR‹ wurde nie verfertigt, die Abrissbirne umstandslos angesetzt.« Pergande hält das für Spuk. Jedenfalls schreibt er, bei Mau erscheine die Treuhand »als ein Monster, das im Osten alles kaputtgemacht hat«. Und stellt scharfe Fragen: »Weiß der Autor wirklich nicht, wie hoch damals der politische Druck war, wirtschaftlich, politisch? Wie sehr die DDR am Ende war, und wie schnell gehandelt werden musste, ohne dass alles vorher erst lange hätte bedacht werden können?« Das musste z. B. Anfang Februar 1990 so fix gehen, dass der damalige Bundesbankpräsident Karl Otto Pöhl von Helmut Kohls Ankündigung, in der DDR die D-Mark einzuführen, aus der Zeitung erfuhr. Pöhl warf sich später vor, nicht sofort, sondern erst 1991 zurückgetreten zu sein. Denn wie so ziemlich alle wusste er, dass die Währungsunion für die DDR-Industrie eine Art ökonomische Atombombe bedeutete – wie für jede Volkswirtschaft, in der über Nacht eine wesentlich stärkere Währung als die bisherige eingeführt wird.

Pergande meint zwar, viele von Maus Beobachtungen seien »nicht von der Hand zu weisen«, aber alles in allem sei »es noch ganz gut gegangen«. Im übrigen: Merke der Soziologe nicht, »dass längst das Ostdeutsche schleichend auch den Westen verändert?« Ein Geist aus der Flasche? Recht hat der FAZ-Autor: An Rhein und Mosel wachsen neuerdings Rotweine wie einst Rosenthaler Kadarka in Bulgarien, und Rotkäppchen-Sekt hat die deutsche Plörreindustrie aufgekauft. Womit wohl? Wurde der Klimawandel in der Abteilung Agitation und Propaganda des SED-Zentralkomitees designt, ist Gre ta Thunberg nicht ein »Stasi«-Klon oder mindestens eine Klonin? Fragen, die für einen Deutsche-Einheits-Dschihadisten wie den FAZ-Autor längst beantwortet sind: »Schon ein einfaches Gedankenexperiment hellt die Stimmung auf. Man stelle sich nur einmal vor, wie schlimm es in Lütten Klein aussähe, gäbe es die DDR noch.« Merke: Im Falle eines Falles klebt ein Konjunktiv wirklich alles. So schlimm, wie einer von Pergande suggeriert, hätte es in Lütten Klein nie aussehen können.