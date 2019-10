jW

Panische Angst

Zu jW vom 24.9.: »Abwickeln, niedermachen, ausräumen«

(…) Der bewusst von der Bundesregierung herbeigeführte Aufwertungsschock durch die Währungsunion ist nicht nur von Helmut Kohls und Theo Waigels offenbarer Unkenntnis des im Comecon (englisches Kurzwort für den RGW, den Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe, als späteres Pendant zu Marshallplan und der OECD-Vorläuferorganisation unter sowjetischer Führung gegründet, jW) üblichen Tausch- bzw. Verrechnungshandels verursacht worden, sondern auch von ihrer panischen Angst, plötzlich einige Millionen DDR-Bürger in »ihrer« Bundesrepublik begrüßen zu müssen. Der Slogan »Kommt die D-Mark, bleiben wir – kommt sie nicht, geh’n wir zu ihr«, der von DDR-Bürgern auf Demos nach der Maueröffnung tausendfach skandiert worden war, hatte sie offenbar so bis ins Mark erschüttert, dass sie die Währungsunion überhastet vereinbarten. (…) Im übrigen: Es gab auch in der alten Bundesrepublik Verlierer der Einheit, nämlich die Konzerne, die vom Gefälle beim »regulären« Umrechnungskurs vor Einführung der Währungsunion profitiert hatten. Auch aus diesem Grund dürften die Liquidation bzw. der Konkurs der Versandhäuser Neckermann und Quelle, der Fleischgroßhändler Marox (Strauß-Freund Josef März) und Moksel sowie der Niedergang der Kaufhäuser Hertie, Karstadt und Kaufhof begünstigt worden sein, die nach erfolgter Währungsunion die Großhandelsrechnungen für die zuvor sehr günstig erworbenen Waren nun in »harter« DM begleichen mussten. Dass die Einhaltung vertraglicher Vereinbarungen, die bei Übernahme der DDR-Banken durch Deutsche Bank, Dresdner Bank, Commerzbank und diverse Ableger von Landesbanken durch Waigels und Birgit Breuels Truppen nie überprüft, sondern massenhafter Abbau von Arbeitsplätzen stillschweigend akzeptiert worden war, steht wohl außer Frage. Interessiert waren die Westbanker vor allem an der Neukreditierung von Altschulden und an den Kundendaten, nicht aber an den übernommenen Mitarbeitern.

Günter Steinke, Wiesbaden

Geschichtsrevisionismus

Zu jW vom 8.10.: »Resolution aus der Fälscherwerkstatt«

In großem Stil hält Revisionismus in der Geschichtsschreibung Einzug. Das EU-Parlament belegt dies durch seine Stellungnahme zum Hitler-Stalin-Pakt von 1939, wie er umgangssprachlich genannt wird. Tatsache ist, dass die UdSSR zu jenem Zeitpunkt noch nicht vorbereitet war, einen Angriff Nazideutschlands abzuwehren, und daher Zeit gewinnen wollte. Die »Ausdeutung« des Molotow-Ribbentrop-Paktes durch das EU-Parlament ist ein Skandal für sich. (…) Eine Variante des Geschichtsrevisionismus ist auch, die »eigentliche Kriegsschuld« den »Angelsachsen« – statt Hitler – zuzuschieben. Sie ist zwar noch nicht so publik und bisher wenig thematisiert. Für den ideologischen Aufbau der AfD oder rechtslastiger CDU-Kreise eignen sich aber vielleicht die »Angelsachsen« wunderbar, obwohl niemand bestreiten kann, dass der Zweite Weltkrieg von deutschem Boden ausging. (…) Wem nützt aber der geschichtliche Revisionismus? (…) Die Frage einer völkerrechtlichen Neutralität Deutschlands stand nach dem Zweiten Weltkrieg im Raum. Sie stand ebenso im Raum anlässlich der Wiedervereinigung. Sie wurde schnell beiseite geschoben. Statt rückblickender nostalgischer und verfälschender Diskussionen wäre es viel zukunftsweisender, die Frage eines neutralen Deutschlands breit in der Öffentlichkeit zu diskutieren. Dazu würde die Loslösung von jeglicher Bündnispolitik gehören.

Dr. Barbara Hug (Schweiz), per E-Mail

Klare Rechtslage

Zu jW vom 8.10.: »IG BAU prangert dreckige Jobs an«

In der Meldung heißt es, dass »nach Darstellung der IG BAU der Rahmentarifvertrag für Altbeschäftigte nachwirkt«. Das ist (…) eine zumindest unglückliche Formulierung und der Aufklärung nicht dienlich: Denn der Rahmentarifvertrag wirkt für die bisher Beschäftigten nicht nur »nach Darstellung der IG BAU« nach, sondern nach geltender Rechtslage! Die IG BAU weist mit ihrer »Darstellung« auf diese Rechtslage lediglich hin. In eurer Formulierung wirkt es, als könne man die geltende Rechtslage auch anders darstellen und als sei die Aussage zur Nachwirkung der Tarifverträge lediglich die parteiische Sicht der Gewerkschaft. Die Nachwirkung gekündigter Tarifverträge gilt aber zwingend für alle bis dahin tarifgebundenen Beschäftigten in Deutschland und kann nur durch den Abschluss eines neuen Arbeitsvertrags beendet werden – was die »Arbeitgeber« im Reinigungsgewerbe nun durch Druck auf die Beschäftigten durchzusetzen versuchen, wie Ihr im Artikel ja schreibt. Die einzige andere Alternative, die Nachwirkung eines gekündigten Tarifvertrags zu beenden, wäre der Abschluss eines neuen Tarifvertrags, wozu die »Arbeitgeberseite« aber ein für die Gewerkschaft zustimmungsfähiges Angebot unterbreiten müsste, was sie verweigert.

Susanne Steinborn, ehemalige Gewerkschaftssekretärin der IG Metall, per E-Mail

Absturzursache unklar

Zu jW vom 10.10.: »›MH 17‹: Untersuchung gegen Ukraine gefordert«

Zwar wird im oben genannten Artikel dpa als Quelle angegeben. Dennoch sollte die Behauptung, Zitat: »Die Boeing der Malaysia Airlines war im Juli 2014 über der Ostukraine von einer Luftabwehrrakete vom Typ ›Buk‹ abgeschossen worden«, nicht einfach so stehenbleiben. Es ist nämlich überhaupt nicht sichergestellt, dass eine Luftabwehrrakete den Abschuss verursacht hat. Es kann durchaus ein Geschoss, welches von einem Kampfflugzeug abgeschossen wurde, in Betracht gezogen werden (siehe dazu u. a. die Themenseite von Kees van der Pijl, »Ungelöstes Rätsel«, vom 29.8.2018, jW). (…) Immerhin gab es nach Zeugenberichten zwei Abfangjäger der Ukraine, die kurz nach dem Abschuss gesichtet wurden. Einer dieser Jets soll mit Raketen gestartet, jedoch ohne diese Raketen zurückgekommen sein. Ich behaupte nicht, dass es tatsächlich so war. Diese Möglichkeit ist jedoch nach jetzigem Stand nicht auszuschließen.

Thomas Allwinn, per E-Mail