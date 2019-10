Die Falken und die DKP zum rechten Terroranschlag in Halle

Erklärung der »Sozialistischen Jugend Deutschlands – Die Falken zum rechten Terroranschlag« in Halle vom Donnerstag:

Der Mord an zwei Menschen in Halle am 9. Oktober – dem Tag des jüdischen Versöhnungsfestes Jom Kippur – hat tiefe internationale Betroffenheit ausgelöst. (…)

Dabei stellt diese Tat leider nur das jüngste Ereignis in der Geschichte des neuen rechten Terrors in Deutschland dar. Nach der Mordserie des NSU, unzähligen Anschlägen und Überfällen auf Geflüchtetenunterkünfte und linke Einrichtungen sowie dem Mord an Walter Lübcke hatte es der Täter diesmal auf die Menschen in der Synagoge der Stadt Halle abgesehen. (…)

Wer an dieser Stelle lediglich von einem Einzeltäter spricht, verkennt die Realität der zunehmenden rechten Radikalisierung der Gesellschaft in allen Schichten. (…) Vor allem braucht es nun aber endlich den politischen Willen der staatlichen Stellen, rechte Straf- und Gewalttaten konsequent und mit allen Mitteln zu verfolgen und zu bekämpfen.

Die Deutsche Kommunistische Partei (DKP) teilte am Donnerstag zum Anschlag in Halle mit:

Wenn der Generalbundesanwalt jetzt klar von Terror spricht, dann ist das gut, viel zu oft wurden die terroristischen Gewalttaten von Faschisten in diesem Land als Amokläufe verwirrter Einzeltäter abgetan. Doch die Verharmlosung geht schon los, wenn zum Beispiel die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer den Anschlag als »Alarmzeichen« bezeichnet. Antisemitische und rassistische Angriffe sind keine »Alarmzeichen«, sondern traurige Realität in einem Land, in dem Nazis vom Staat geschützt werden. Auch jetzt wird keine 24 Stunden nach der Tat von einem Einzeltäter gesprochen, spricht der Generalbundesanwalt in seiner Pressekonferenz nur von möglichen »Mitwissern« statt von Mittätern. Dabei wissen wir spätestens seit dem Auffliegen des NSU, dass in Deutschland rechtsradikale Terrorbanden ungehindert ihr Unwesen treiben können, dass sie unterstützt werden vom sogenannten Verfassungsschutz und dass Ermittlungen gegen sie so lange nicht geführt werden, bis es sich nicht mehr vermeiden lässt. Auch diesmal spricht vieles für ein »Augen zu« des Staates, woher sonst soll dieses Waffenarsenal kommen.

Der Obmann der Bundestagsfraktion von Die Linke im Parlamentsausschuss für Menschenrechte, Michel Brandt, kritisierte am Freitag die geplanten Verschärfungen des Polizeigesetzes in Baden-Württemberg:

(…) Das Bündnis No-Pol-GBW und die Kampagne »Freiheitsrechte verteidigen – Gemeinsam gegen neue Polizeigesetze« will am Sonntag, dem 13.10.19, um 14 Uhr, in Karlsruhe und in vielen weiteren baden-württembergischen Städten gegen das geplante Polizeigesetz auf die Straße gehen (…) Geplant ist zudem ein Aktionstag am Sonnabend, dem 12.10.19, mit vielen verschiedenen Aktionen in der Karlsruher Innenstadt, u. a. mit einem Infostand der Linksjugend Solid ab 11 Uhr an der Ecke Karl-Friedrich-Str./Kaiserstraße. Am (…) Sonntag, dem 13.10.2019, beginnt die Demonstration um 14 Uhr am Karlsruher Schlossplatz. (…)

Erst vor zwei Jahren hat die grün-schwarze Landesregierung das Polizeigesetz dahingehend verschärft, dass z.B. Staatstrojaner eingesetzt werden und die Polizei mit Kriegswaffen ausgestattet wurde. (…)