Macrons Comeback

Ian Langsdon/EPA POOL/AP/dpa Widersacher: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Bundeskanzlerin Angela Merkel

Als der französische Präsident Emmanuel Macron vor zwei Jahren ins Amt kam, war man in Berlin froh, endlich einen Schoßhund gefunden zu haben, den man an der langen Leine laufen lassen konnte. Der Emporkömmling schwor seine Landsleute auf einen Sozialkahlschlag nach deutschem Agenda-2010-Vorbild ein. Die Integration der EU wollte Macron vorantreiben, mit eigenem Budget und Finanzminister.

Mit dem Resultat, dass Macron im Dezember 2018 beinahe vor den »Gelbwesten« fliehen musste, die allwöchentlich gegen seine Kürzungspläne mobil machten – Parallelen zum Mai 1968 wurden gezogen, als Charles de Gaulle vor den Streikenden das Weite suchte. Macron wurde zum Geächteten. Das deutsche Diktat in der EU wog schwer wie Blei.

Mittlerweile hat sich das Blatt gewendet. Die Bundesrepublik ist zum größten Krisenherd in der EU geworden. Kaum ein Land hat so stark auf den Export gesetzt. Der Abschwung der Weltwirtschaft dürfte hierzulande zu großen Verwerfungen führen. Die deutschen Monopole haben bereits Massenentlassungen ausgerufen. Die Leitindustrie ist in einer Krise, von der sie sich vielleicht nie wieder erholen wird. Der einstige »Wettbewerbsvorteil« der »Agenda 2010« ist langsam aufgebraucht.

Und so sieht Macron seine Zeit gekommen. Auf dem Treffen der Euro-Finanzminister forderte die EU-Kommission Deutschland und die Niederlande – die Wortführer während der Euro-Krise – offiziell dazu auf, Geld in die Hand zu nehmen, um gegen den Abschwung gewappnet zu sein. Die Bundesregierung dachte zwar nicht im Traum darüber nach, gab aber Macrons sehnlichstem Wunsch nach einem Budget für die Euro-Zone nach – auch wenn es sich bei den vorgesehenen 17 Milliarden Euro, die für die kommenden sieben Jahre vorgesehen sind, eigentlich um nicht mehr als Spielgeld handelt. Trotzdem ist es ein Etappensieg.

Hierzu gehört auch das Puppenspiel, das die designierte EU-Kommissionspräsidentin von Macrons Gnaden, Ursula von der Leyen, in Brüssel aufführen muss. Paris hatte »Non« zu Merkels Kandidaten Manfred Weber gesagt. Von der Leyen darf ihre Zeit nun damit verbringen, korrupte Kommissionskandidaten im EU-Parlament durchfallen zu lassen. Als am Donnerstag abend die französische Kandidatin Sylvie Goulard abgewatscht wurde, schob Macron Berlin den schwarzen Peter zu. Er habe von der Leyen auf die laufenden Ermittlungen gegen Goulard in der Scheinbeschäftigungsaffäre hingewiesen und ihr sogar drei andere Namen für den Posten genannt. Über seine EU-Staatssekretärin ließ Macron am Freitag verlauten, die Europäische Union stecke in einer »schweren institutionellen Krise«.

Kurz danach legte Paris ein Veto gegen die Beitrittsverhandlungen der Union mit Albanien und Nordmazedonien ein. Frankreich verlange eine »grundsätzliche Reform« des Beitrittsprozesses. Am Sonntag reist Merkel nach Paris. Ihre Krise ist Macrons Chance.