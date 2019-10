Tote durch Keime in Wurst

anfred Rohde/Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung/dpa Sieht aus wie abstrakte Kunst, kann aber gefährlich werden, wenn man es isst: Eine Kontamination mit Listerienkeimen

Die Zahl der Todesfälle durch Listerienkeime im Fall des nordhessischen Produzenten »Wilke Waldecker Fleisch- und Wurstwaren GmbH« liegt bei drei, wie aus einem Bericht des Robert Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. Demnach starben bereits 2018 drei Menschen aus Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt an einer Infektion mit dem Listerienstamm »Sigma 1«. Durch die Untersuchung des RKI und einen Abgleich des Bundesinstituts für Risikobewertung »konnte ein Zusammenhang von Sigma 1 und Wilke bestätigt werden«, sagte eine Sprecherin des hessischen Umweltministeriums am Freitag.

Entgegen früheren Meldungen gab es laut RKI keine »Sigma-1«-Opfer in Hessen, wie eine Kreissprecherin am Freitag einräumte. Bei zwei Todesfällen mit der Diagnose Listeriose sei die Infektion nicht Todesursache gewesen. Wie die Verbraucherorganisation Foodwatch am Donnerstag unter Berufung auf das RKI erklärte, könnte die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Wilke-Produkten jedoch noch größer sein, da es 37 gemeldete Listeriose-Erkrankungen seit 2014 gegeben habe.

Wilke war am 2. Oktober geschlossen worden, nachdem die vor allem für Risikogruppen potentiell tödlichen Keime in Pizzasalami und Brühwurst gefunden worden waren. Am Freitag wurde die Liste der vom Rückruf betroffenen Produkte auf »Lebensmittelwarnung.de« aktualisiert.

Am gleichen Tag haben das Deutsche Milchkontor (DMK) und die Firma »Fude und Serrahn Milchprodukte GmbH« Literpackungen mit frischer, fettarmer Milch (1,5 Prozent) aus der Molkerei Everswinkel und mit bestimmten Mindesthaltbarkeitsdaten zurückgerufen. Das DMK hatte am Donnerstag bei Eigenkontrollen Milch mit einer bakteriellen Verunreinigung entdeckt und daraufhin den Rückruf eingeleitet. Die Erreger, die Durchfall auslösen können, seien über eine defekte Dichtung in die Produktion gelangt, wie ein DMK-Sprecher am Freitag mitteilte. Die Anlage sei daraufhin repariert und gereinigt worden.

Die Zahl der Lebensmittelrückrufe vor allem bei Fleisch- und Milchprodukten hat sich seit 2012 mehr als verdoppelt, bestätigte das Verbraucherschutzministerium am Freitag gegenüber dpa. 2019 wurden demnach bis dato 160 Warnungen veröffentlicht. Am häufigsten würden Produkte wegen mikrobiologischer Verunreinigungen oder Fremdkörpern zurückgerufen. (dpa/jW)