Jack Ma auch 2019 reichster Chinese

Beijing. Jack Ma, der Gründer des chinesischen Internetkonzerns »Alibaba«, bleibt der reichste Mann Chinas. Mit einem geschätzten Vermögen von 275 Milliarden Yuan (etwa 35 Milliarden Euro) belegte er das zweite Jahr in Folge den ersten Platz der am Donnerstag veröffentlichten Reichenliste des chinesischen Magazins Hurun. Auf Platz zwei landete Ma Huateng vom Internetkonzern »Tencent« mit einem Vermögen von umgerechnet 33 Milliarden Euro. Den dritten Rang belegte in diesem Jahr der Immobilienunternehmer Xu Jiayin, der umgerechnet 30,5 Milliarden Euro sein eigen nennen kann. (dpa/jW)