Sondierungsgespräche in Österreich

Wien. In Österreich sollen die Sondierungsgespräche zur Bildung einer Koalition nächste Woche in größerer Runde fortgesetzt werden. Die sozialdemokratische SPÖ, die Grünen und die liberalen Neos hätten bei der ersten Runde in den vergangenen Tagen ihren grundsätzlichen Willen zu regieren signalisiert, sagte ÖVP-Chef Sebastian Kurz am Donnerstag in Wien. Nur die rassistische FPÖ, bisheriger Koalitionspartner der konservativen ÖVP, habe erklärt, dass sie das Wahlergebnis derzeit nicht als Auftrag für einen Eintritt in eine Regierung sehe, so Kurz. (dpa/jW)