Herzchen gesprüht: Antifaschistin verurteilt

Eisenach. Die Berliner Aktivistin Irmela Mensah-Schramm ist am Mittwoch vom Eisenacher Amtsgericht wegen Sachbeschädigung zu einer Geldstrafe von 15 Tagessätzen à 70 Euro verurteilt worden. Das berichtete die Thüringische Landeszeitung. Die 73jährige Antifaschistin ist seit 30 Jahren in deutschen Städten unterwegs und entfernt, übermalt oder übersprayt öffentlich angebrachte rechte Parolen. Im Dezember 2018 hatte Mensah-Schramm vier auf leerstehenden Gebäuden in der Eisenacher Goldschmiedenstraße befindliche Naziparolen zum Teil mit Herzchen übersprüht und wurde dafür nun verurteilt. Die Aktivistin kündigte an, in Berufung gehen zu wollen. (jW)