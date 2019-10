Kandel: Täter tot in Zelle aufgefunden

Schifferstadt. Der wegen Mordes an seiner Exfreundin in Kandel verurteilte Abdul D. ist tot in seiner Zelle in der Jugendstrafanstalt Schifferstadt gefunden worden. Nach Angaben des Justizministeriums in Mainz hat sich D. in der Nacht zum Donnerstag mit Schnürsenkeln und Kopfkissenbezug erhängt. Die Einzelzelle sei von außen verschlossen gewesen, sagte Sprecher Christoph Burmeister. Die Zelle sei nicht videoüberwacht gewesen, weil es keine Anzeichen für eine Selbsttötungsabsicht gegeben habe. Die Leiche soll am heutigen Freitag im rechtsmedizinischen Institut in Mainz obduziert werden, ein Todesermittlungsverfahren wurde eingeleitet. (dpa/jW)