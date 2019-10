USA verkaufen Frachter aus Nordkorea

New York. Ein von den USA beschlagnahmtes nordkoreanisches Frachtschiff ist verkauft und aus einem Hafen in Amerikanisch-Samoa abgeschleppt worden. Dies teilte die US-Küstenwache am Dienstag abend (Ortszeit) mit. Die »Wise Honest«, die aus Nordkorea Kohle transportiert und damit nach Ansicht der USA gegen Sanktionen verstoßen haben soll, habe den Hafen von Pago Pago im Südpazifik am Montag verlassen, hieß es. Indonesische Behörden hatten die in Nordkorea registrierte »Wise Honest« im April 2018 festgesetzt. Die USA beschlagnahmten das Schiff im Mai dieses Jahres. (dpa/jW)