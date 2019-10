»Terrorprozess« in Istanbul vertagt

Istanbul. Der Prozess gegen den deutschen Menschenrechtler Peter Steudtner und gegen zehn weitere Angeklagte wegen »Terrorvorwürfen« in der Türkei ist erneut vertagt worden. Der Staatsanwalt wurde ausgetauscht und müsse sich noch einlesen, hieß es am Mittwoch vor dem Istanbuler Gericht Caglayan zur Begründung. Die Anwälte der Angeklagten forderten Freispruch. Die Verhandlung wird am 27. November fortgesetzt. Den Angeklagten wird Mitgliedschaft in einer »Terrororganisation« beziehungsweise »Terrorunterstützung« vorgeworfen. (dpa/jW)