38 Tote nach Bootsunglück in Nigeria

Lagos. In Nigeria sind bei einem Bootsunglück 38 Menschen gestorben. Zu dem Vorfall sei es auf einem Fluss in der Region Kirfi im zentralen Bundesstaat Bauchi gekommen, teilte Präsidentensprecher Garba Shehu am späten Dienstag abend mit. Das Boot sei bereits am Montag gekentert, sagte Bappah Abdu Badara, der Leiter der örtlichen Regierung. Von den 40 Menschen an Bord überlebten nur zwei. (dpa/jW)