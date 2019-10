Dänemark plant mehr Überwachungskameras

Kopenhagen. Unter anderem als Reaktion auf eine Reihe von Explosionen in Dänemark will Ministerpräsidentin Mette Frederiksen die Zahl der Überwachungskameras im Land erhöhen. Die Möglichkeiten der Polizei und von anderen Behörden zur Überwachung des öffentlichen Raums müssten angesichts der »besorgniserregenden Kriminalität« erweitert werden, sagte Frederiksen in einem Interview in der Mittwochausgabe der dänischen Tageszeitung Berlingske. Die Regierung der Sozialdemokratin will am Donnerstag ein neues »Sicherheitspaket« vorstellen, demzufolge die Polizei unter anderem 300 weitere Kameras überall im Land aufstellen dürfte. (dpa/jW)