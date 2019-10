UNO fehlt Geld für Mitarbeitergehälter

New York. Den Vereinten Nationen geht das Geld aus, um ihre Mitarbeiter zu entlohnen. »Diesen Monat werden wir das größte Defizit der Dekade erreichen«, warnte UN-Generalsekretär António Guterres am Dienstag (Ortszeit) in New York. »Wir riskieren, in den November zu gehen, ohne das Geld für die Gehälter unserer Mitarbeiter zu haben.« Der Etat der Vereinten Nationen liegt 2019 bei rund 3,3 Milliarden US-Dollar. Größter Beitragszahler sind die USA, die 22 Prozent des Budgets bestreiten. Aktuell schuldet die Regierung in Washington der Staatengemeinschaft mehr als eine Milliarde Dollar. (Reuters/jW)