Kanada: Trudeau vor Wahlen unter Druck

Ottawa. Zwei Wochen vor der Parlamentswahl in Kanada hat der Herausforderer von Ministerpräsident Justin Trudeau, der Konservative Andrew Scheer, den Premier scharf angegriffen. Scheer warf dem liberalen Trudeau bei der Debatte der Spitzenkandidaten am Montag abend (Ortszeit) in Ottawa vor, unehrlich mit den kanadischen Wählern umzugehen. Der 47jährige sei weder ein Feminist noch ein Unterstützer der Mittelschicht. Den meisten Umfragen zufolge ist bei den Wahlen am 21. Oktober mit einem knappen Rennen zwischen Trudeau und Scheer zu rechnen. Mit größerem Abstand lägen dahinter die Sozialdemokraten. (dpa/jW)