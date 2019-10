US-Demokraten: Regierung blockiert Ermittlungen

Washington. Die Demokraten im US-Repräsentantenhaus haben kritisiert, dass das Außenministerium die Aussage eines Topdiplomaten in der Ukraine-Affäre blockiert hat. Der US-Botschafter bei der EU, Gordon Sondland, sei ein »zentraler Zeuge« bei der Aufklärung der Vorwürfe gegen US-Präsident Donald Trump, sagte der Vorsitzende des Geheimdienstausschusses, der Demokrat Adam Schiff, am Dienstag in Washington. Das Außenministerium halte auch Textnachrichten oder E-Mails Sondlands zurück. Der US-Botschafter bei der EU sollte am Dienstag im Kongress aussagen.

Trump verteidigte am Dienstag auf Twitter die Entscheidung. Sondland würde leider vor einem »komplett korrupten Gericht« aussagen, das den Republikanern ihre Rechte genommen habe und wo wahre Tatsachen für die Öffentlichkeit nicht zugänglich seien. (dpa/jW)