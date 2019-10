UFO bereitet Streiks bei Lufthansa vor

Frankfurt am Main. Die Spartengewerkschaft Unabhängige Flugbegleiter-Organisation (UFO) bleibt in der Auseinandersetzung mit dem Lufthansa-Konzern auf ihrem Kurs zu einem Streik der Flugbegleiter. Sie will ihre Mitglieder auf die Arbeitskämpfe in dieser Woche mit Informationsveranstaltungen vorbereiten, wie sie am Montag in Mörfelden-Walldorf bei Frankfurt am Main mitteilte. Am kommenden Montag (14. Oktober) wolle man Details zu Zeit, Dauer und Ort der Streiks nennen, kündigte die UFO an. In Frage kämen Flüge der Konzerngesellschaften Lufthansa, Germanwings, Eurowings, Lufthansa-City-Line und Sunexpress Deutschland. Lufthansa lehnt Gespräche mit der UFO seit Monaten ab, weil sie deren Vorstand für nicht rechtmäßig hält. In einem Arbeitsgerichtsverfahren wolle das Unternehmen laut eines Sprechers zudem überprüfen lassen, ob es sich bei der UFO überhaupt noch um eine tariffähige Gewerkschaft handele. (dpa/jW)