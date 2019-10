Immobilienspekulanten weiter hoffnungsvoll

München. Ungeachtet von wirtschaftlichen Krisenerscheinungen erwarten internationale »Anleger« keine Immobilienkrise in Deutschland. In diesen Kreisen werde der deutsche Markt nach wie vor als stabil eingeschätzt, sagten Manager von Investorengruppen am Montag bei der Eröffnung der Immobilienmesse »Expo Real« in München. »Es gibt eine ungeheure Nachfrage«, sagte Derek Jacobson, Finanzchef des New Yorker Immobilienunternehmens Madison. Trotz sehr hoher Preise seien Liegenschaften verglichen mit anderen Kapitalanlagen für viele Investoren immer noch die bessere Variante. (dpa/jW)