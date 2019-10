Pro Asyl zum Treffen der EU-Innenminister am 8. Oktober

Vor dem Treffen der EU-Innenminister am 8. Oktober fordert die Hilfsorganisation Pro Asyl einen umfassenden Rettungsplan für Flüchtlinge:

Bundesinnenminister Seehofer will das kommende EU-Innenministertreffen in Luxemburg nutzen, um mehr Staaten für einen zeitlich befristeten »Notfallmechanismus« zu gewinnen. Auf einem vorangehenden Minitreffen auf Malta am 23. September haben vier Mitgliedsstaaten sich auf einen solchen Mechanismus verständigt, der schlussendlich aber nur auf wenige hundert Betroffene anwendbar sein wird. Ein wichtiger Aspekt der Einigung von Malta ist zwar, dass es vorab freiwillige Aufnahmezusagen von EU-Staaten geben soll und dies nicht pro Schiff jedes Mal neu verhandelt wird. Pro Asyl kritisiert diesen Vorschlag aber als absolut nicht ausreichend und fordert einen umfassenden Rettungsplan, um das Sterben und das Leid der Flüchtlinge im Mittelmeer zu beenden. Dazu gehören als Sofortmaßnahme die Evakuierung aus Libyen, die Schaffung eines EU-Seenotrettungsdienstes, eines Solidarmechanismus für alle Bootsflüchtlinge, auch der in Griechenland, Zypern, Malta Angekommenen, und das Ende der menschenverachtenden Kooperation mit der libyschen Küstenwache. (…)

Angesichts der dramatischen Situation auf den griechischen Inseln und der überhaupt nicht wahrgenommenen Situation auf Zypern fordert Pro Asyl als Sofortmaßnahme ergänzend zu dem auf Dauer angelegten Rettungsplan:

– die Ausdehnung der Malta-Vereinbarung auf alle Bootsflüchtlinge. Das heißt: Der prozentuale Aufteilungsschlüssel muss auch für Griechenland und Zypern angewandt werden.

– die Aufnahme der rund 4.000 unbegleiteten Minderjährigen aus Griechenland und Zypern durch andere EU-Staaten.

– die Verlängerung der Dreimonatsfrist bei der Familienzusammenführung nach der Dublin-Regelung. Wenn der Zugang zum Rechtsstaat außer Kraft gesetzt ist, darf dies nicht den Familienangehörigen angelastet werden.

Der Bundesausschuss Friedensratschlag und die Kooperation für den Frieden veröffentlichten Ende vergangener Woche einen gemeinsamen Aufruf zu bundesweiten Protesten gegen Bundeswehr-Werbeveranstaltungen am 12. November:

Im November soll der Bundeshaushalt 2020 verabschiedet werden. Bislang ist vor allem bei den »Verteidigungsausgaben« eine kräftige Steigerung vorgesehen. Einschließlich der in anderen Etatposten versteckten Ausgaben ergibt sich eine Größenordnung von 50 Milliarden Euro (nach NATO-Kriterien). Während für notwendige Zukunftsausgaben und die sozial-ökologische Wende angeblich das Geld fehlt, werden Rüstungsprojekte für noch mehr Zerstörungspotential und weltweite Einsätze in Konflikt- und Kriegsregionen über Jahre hinaus im Bundeshaushalt fest eingeplant.

Die Kooperation für den Frieden und der Bundesausschuss Friedensratschlag rufen dazu auf, durch Aktionen und öffentliche Wortmeldungen gegen diesen eklatanten Missstand zu protestieren. Ebenso beunruhigen uns das mit den Rüstungsanstrengungen einhergehende Schüren von Feindbildern und die zunehmend aggressivere Werbung für die Bundeswehr. Insbesondere die Absicht, am 12. November in den Bundesländern öffentliche Rekrutenvereidigungen abzuhalten, soll dazu herhalten, die Bundeswehr entgegen der Stimmung in der breiten Bevölkerung wieder salonfähig zu machen. Wir lehnen diese innere Militarisierung unserer Gesellschaft ab! (…)