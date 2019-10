Drei Festnahmen bei Anti-Pegida-Protest

Berlin. Der Münchner Pegida-Chef Heinz Meyer hat am Samstag in Berlin-Friedrichshain eine Kundgebung mit vier weiteren Teilnehmern unter dem Schutz von 280 Polizisten durchgeführt. Dies berichtete am Abend der Rundfunksender RBB. 200 bis 300 Gegendemonstranten hatten sich hinter Absperrgittern versammelt. Polizeiangaben zufolge schritten die Einsatzkräfte ein, als in der Rigaer Straße Flaschen geworfen wurden und einzelne Personen über die Absperrungen kletterten. Drei Demonstranten wurden vorübergehend festgenommen. (jW)