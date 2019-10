Deutsche in der Türkei festgenommen

Ankara. Bei Polizeioperationen in der türkischen Hauptstadt Ankara sind fünf deutsche Staatsbürger unter dem Vorwurf der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung festgenommen worden. Das vermeldete die kurdische Nachrichtenagentur Mezopotamya am Samstag. Aufgrund eines Haftbefehls befindet sich zudem seit Donnerstag eine 58jährige Erzieherin aus Hamburg, die auf Verwandtenbesuch in Diyarbakir war, in türkischer Haft. Ihr Ehemann, der Vizevorsitzende der Kurdischen Gemeinde in Deutschland, Mehmet Tanriverdi, spricht von »Willkürjustiz« zur Einschüchterung kritischer Stimmen im Ausland.