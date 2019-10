Feiern und feuern

Frank Molter/dpa Zu Beginn des Nationalfeiertags ein Truppenbesuch: Kriegsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer auf der Fregatte »Schleswig-Holstein«

Mit einem Truppenbesuch hat die Bundesregierung am Donnerstag in Kiel den zentralen Festakt zum deutschen Nationalfeiertag gestartet. Noch bevor Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundeskanzlerin Angela Merkel sowie weitere Repräsentanten der Republik am Mittag nach einem ökumenischen Gottesdienst zu den Hauptfeierlichkeiten in der Sparkassen-Arena eintrafen, drückte Annegret Kramp-Karrenbauer dem Ereignis einen militaristischen Stempel auf. Die CDU-Verteidigungsministerin stieg auf die Fregatte »Schleswig-Holstein« am Kieler Ostseekai. Sie nutzte die Gelegenheit, um erneut eine Erhöhung der deutschen Militärausgaben anzukündigen. Zudem lobte sie die Bundeswehr als »sichtbares Zeichen einer erfolgreichen Wiedervereinigung unseres Landes«. Zu der »erfolgreichen« Vereinigung gehört übrigens, dass nach wie vor nur eine niedrige einstellige Prozentzahl der Offiziere, aber rund 30 Prozent der einfachen Truppen aus Ostdeutschland kommen; dies zeigte vor drei Jahren eine wissenschaftliche Studie.

Bei der Erhöhung der deutschen Militärausgaben handelt es sich um ein taktisch motiviertes Manöver. Demnach ist die Bundesregierung bereit, den deutschen Beitrag zu den sogenannten NATO-Gemeinschaftskosten zu erhöhen. Diese umfassen vor allem die Ausgaben für die NATO-Zentrale in Brüssel sowie für die militärischen Hauptquartiere. Sie sind mit 2,1 Milliarden Euro pro Jahr, verteilt auf 29 Mitgliedsstaaten, vergleichsweise gering – allein die Erhöhung des deutschen Militärhaushalts, die Kanzlerin Merkel angekündigt hat, würde die Ausgaben für die Bundeswehr bis 2024 um 18 Milliarden Euro jährlich steigern. Bei den NATO-Gemeinschaftskosten ist Berlin, wie Kramp-Karrenbauer am Donnerstag erklärte, bereit, den Anteil von derzeit 14,8 auf 15,9 Prozent zu steigern. Im Gegenzug soll Washington seinen Beitrag von 22,1 auf 15,9 Prozent senken dürfen. Durch die Senkung des US-Beitrags entsteht freilich ein Fehlbetrag, den die zusätzlichen deutschen Zahlungen – sie sollen sich auf 25 Millionen Euro belaufen – auch nicht annähernd decken. Es müssten also wegen des vorgeblich großzügigen Berliner Vorschlags andere NATO-Staaten kräftig blechen. Paris lehnt dies – bislang jedenfalls – ab.

Passend zum militärischen Akzent, den Kramp-Karrenbauer gestern setzte, wurde bekannt, dass im kommenden Frühjahr in Westeuropa ein Großmanöver für einen Truppenaufmarsch in Richtung Russland stattfinden soll. Im Rahmen der Übung »Defender 2020« wird eine ganze US-Division über den Atlantik bis nach Polen und in die baltischen Länder verlegt. Es geht, wie es heißt, um bis zu 20.000 Soldaten. Hinzu kommen Militärs aus 16 weiteren NATO-Staaten, darunter die Bundesrepublik. Die Bundeswehr wird den Truppentransport mit drei »Convoy Support Centers« in Garlstedt, in Burg und in der Oberlausitz unterstützen sowie im Rahmen des Manövers Soldaten nach Polen und Litauen entsenden. Das deutsche Heer beteiligt sich nach offiziellen Angaben »in den Bereichen Kampf, Kampfunterstützung und Führung«. Als Zeitraum wird Februar bis Mai 2020 angegeben; Deutschland wird laut den Plänen im April sowie im Mai Schauplatz der Kriegsübung sein. Die Bundesregierung »begrüßt« das Manöver: Es gebe Deutschland die Gelegenheit zu zeigen, erklärt das Wehrministerium, »dass wir auch als Drehscheibe und Transitland unsere zentrale Rolle in der NATO erfüllen«.