René Dame/ZDF Gregor Gysi ist gefragter Gesprächspartner, wenn es um Osten und Anschluss geht: »DDR – die entsorgte Republik«

DDR – entsorgte Republik

Die politischen Entwicklungen nach der Maueröffnung Ende 1989 führten zum Anschluss der DDR an die Bundesrepublik, nicht zur Gründung eines neuen deutschen Staates. Dazu hätte es einer neuen Verfassung bedurft, was der damalige Kanzler Helmut Kohl vermeiden wollte. Lothar de Maizière, Gregor Gysi, Rudolf Seiters und Horst Teltschik enthüllen die Hintergründe zum hastigen Sprint in die Einheit. Es war eben ein Überrumpelungsgeschäft an der Haustür, sittenwidrig nennt man das wohl. Und am Donnerstag soll das gefeiert werden.

3sat, Mi., 20.15 Uhr

Frustriert und rechts – wie ticken die Ostdeutschen?

Diesen Titel kann sich ja nur ein Westdeutscher ausgedacht haben. Die Rechten überholen bei den Landtagswahlen im Osten die etablierten Parteien. Der Historiker Philipp Ther hat in der Zeit vom 26. September nachgezeichnet, warum die Stimmung im Osten zurecht mies ist. Deswegen Faschisten zu wählen, das ist aber eben auch mies. Und ziemlich bescheuert.

HR, Mi., 21.45 Uhr

Sieranevada – Die Trauerfeier

Kurz nach dem Attentat auf Charlie Hebdo in Paris begeht in Bukarest eine rumänische Familie eine Trauerfeier. Während man auf den Priester wartet, kommt es zwischen den verunsicherten Angehörigen zu Diskussionen, die jedes Familienmitglied bloßstellen. Eine schwarze Komödie, ein Film mit unvorhersehbaren Wendungen. RUM/F/BIH/KRO/MAZ 2016.

Arte, Mi., 22.50 Uhr

Kampf ums Land: Steinmeiers Ringen um Zusammenhalt

Geht’s noch unterwürfiger, liebe Öffentlich-Rechtliche? Der Mann hat immerhin einen Mann in Guantanamo verrotten lassen. Er hat die »Agenda 2010« maßgeblich zu verantworten. Frank-Walter Steinmeier ist nicht Lösung, sondern Problem.

Das Erste, Do., 19.15 Uhr

Die Blechtrommel

Das Buch ist langweilig, der Film hingegen schon bedeutend. Der kleine Oskar Matzerath ist vom Treiben der großen Leute so angeekelt, dass er an seinem dritten Geburtstag beschließt, nicht mehr zu wachsen. Mit seiner Blechtrommel betätigt sich der kleine Oskar fortan als Störenfried in der Welt der Erwachsenen. So bringt er Naziaufmärsche durcheinander und zwei Männer, die beide seine Väter sein könnten, ins Grab. Director's Cut, klar. D/F/PL/JUG 1979/2010.

BR, Do., 22.45 Uhr