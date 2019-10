Aus der Edgar-Külow-Kurve: Vor der »Eddi«-Verleihung wird eine Gedenktafel übergeben

jW Archiv »Woll’n wir doch mal ehrlich sein« (Edgar Külow im September 2000)

Der heutige Mittwoch wird mit einer großen Gala am Stadtpark Lichtenberg ein gutes Ende finden – dort im Berliner Osten wird »Der Eddi« vergeben, ein Oscar für die, die nie im Leben einen kriegen würden, die Unberücksichtigten, die sich nicht andienen. »Nichtwürdenträger«, sagte der Kabarettist, Schauspieler und Autor Edgar Külow (1925–2012), nach dem der Preis benannt ist. Den ersten »Eddi« nahm Külow 1981 selbst entgegen. Seit 2013 ist das Bezirksamt Lichtenberg Stifter und Schirmherr.

Külow (Foto vom September 2000) war ein Kommunist mit Humor, einem verschmitzten, der sich dezent von hinten nach vorne schob, um dort knallhart die Pointe abzuräumen. Aufgewachsen in einer Arbeiterfamilie im Sauerland, ging er 1946 nach Leipzig, wo ihm 1964 ein Kabarettprogramm der Pfeffermühle mächtigen Ärger einbrachte. Er war der Leiter, »Woll’n wir doch mal ehrlich sein« der Titel. Zuviel des Guten.

Fünf Jahre später zog Külow mit Familie nach Berlin-Pankow und wurde Fernsehschauspieler, Autor, Texter und Darsteller beim Distel-Kabarett, auf längere Sicht aber vor allem Ehrenmitglied des »Vereins für Bewegungsspiele Einheit zu Pankow«. Bis zuletzt schrieb er für diese Zeitung die Kolumne »Eckenbrüller« über die Helden des VfB Einheit zu Pankow, dessen Spiele er in Beziehung zu den Ereignissen in Champions-League-Spielen setzte. Als der VfB im September 2013 sein 120. Jubiläum feierte, wurde postum eine »Edgar-Külow-Kurve« eingeweiht. Ehre, wem sie gebührt.

Heute kommt eine Gedenktafel in Lichtenberg dazu. Feierliche Übergabe vor der »Eddi«-Gala um 17 Uhr an dem Haus in der Bernhard-Bästlein-Straße, in dem Külow vom November 1982 bis zu seinem Tod wohnte. Als ein sehr bodenständiger Typ, der zeigte, dass es beim Festhalten an Grundsätzen helfen kann, eine gewisse Lockerheit an den Tag zu legen; die Sachen nicht zu kompliziert oder verbissen zu sehen.

Als jW vor 20 Jahren Künstler nach dem ersten deutsche Angriffskrieg seit 1945 fragte, konnte Külow »nur antworten: Ich bin gegen den Krieg. Warum? Mehr als gegen Krieg wüsste ich augenblicklich nicht zu sagen. Aber das macht wohl nichts, weil diejenigen, die dafür sind, auch kein anderes Argument haben, als für den Krieg zu sein.«

»Der Eddi« geht bei der Gala heute abend an das Ensemble der Distel. (xre)