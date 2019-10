Politstreber des Tages: Stefan Liebich

Carsten Koall/dpa Der Bundestagsabgeordnete der Partei Die Linke Stefan Liebich

Stefan Liebich von der Linkspartei wird vom RBB-Inforadio als »erfahrener Außenpolitiker« vorgestellt. Was wie eine Belobigung klingt, ist in Wahrheit keine. Ähnlich äußern sich die Chefs über einen Angestellten, der sich – obwohl befristet beschäftigt – die Perspektive der Kapitalisten zu eigen macht. »Unser bester Mann«, heißt es, wenn so einer den Arbeitskampf ablehnt, Vorschläge für Einsparpotentiale macht und den Bossen nach dem Maul redet.

Die BRD ist für Liebich vielleicht nicht rundweg perfekt, aber doch die beste aller denkbaren Welten. Inklusive NATO- und Westorientierung, inklusive deutscher Innenpolitik. Die VR China hingegen, die wolle weltweit dominierende Macht werden, so Liebich im Interview am Dienstag: »Da müssen wir uns drauf einstellen.« Außerdem, weiß er, sei das Land »keine Demokratie«. »Da müssen wir uns mit auseinandersetzen.«

Viel »wir« für einen, der zur Opposition gehört. Doch Liebich zerbricht sich längst den Kopf der herrschenden Klasse, er teilt deren Behauptung, dass Demokratien »mehr Innovationskraft« haben. Und bedauert: Diesen Weg sei China »leider nicht gegangen«. Dabei könnte man es auch ganz anders ausdrücken: Die Chinesen haben den Gegenbeweis erbracht. Innovation ohne Ende, und das ohne eine Demokratie, in der jemand wie Trump zum Präsidenten oder eine Faschistentruppe wie die AfD ins Parlament gewählt wird. Liebich: »Aber das heißt noch lange nicht, dass man aufgeben soll« – den Versuch also, China zu erklären, wie man es so zu machen hat, damit »wir« wieder glücklich sind.

Denn »das Modell, was China gewählt hat, ist nicht das Modell, was ich empfehlen würde«, muss er feststellen. Ein Glück nur, dass Liebich in der Volksrepublik nichts zu sagen hat. In der BRD allerdings, in der ein Heiko Maas die Messlatte für außenpolitische Verwendungszwecke niedrig gehängt hat, ist er hinlänglich qualifiziert.