»Versagen« auf 2.200 Seiten

Bernd Weissbrod/dpa Spurensicherung am Tatort des Mordes an der Polizistin Michèle Kiesewetter in Heilbronn (April 2007)

Immer noch ist von »Versagen« die Rede, wenn es darum geht, warum der »Nationalsozialistische Untergrund« (NSU) ohne nennenswerten Fahndungsdruck zehn Menschen ermorden konnte. Zu wenig Zeit, um alle Hintergründe zu beleuchten, hatte auch der zweite Untersuchungsausschuss in Thüringen, dem Bundesland, in dem sich das mutmaßliche Kerntrio der Gruppe bis zu seinem Untertauchen 1998 mit unter den Augen des Verfassungsschutzes radikalisiert hatte. »Das Behördenversagen bei der Aufklärung der Taten des NSU ist nach wie vor weder vollständig aufgeklärt, noch wurden alle Quellen des Versagens identifiziert und alle Maßnahmen zur künftigen Vermeidung ergriffen«, erklären die Abgeordneten der Regierungsfraktionen Die Linke, SPD und Bündnis 90/Die Grünen im Abschlussbericht des Gremiums, der Anfang der Woche veröffentlicht wurde. Es bleibe die Aufgabe und die Verantwortung auch von Parlamentariern, »diese Lücken zu schließen und auch bei unterschiedlichen Positionen im einzelnen dieser Verantwortung gerecht zu werden«. Zahlreiche Versäumnisse sind in dem Bericht aufgelistet. Gut 2.200 Seiten umfasst er inklusive Schlussfolgerungen – die Abgeordneten der CDU und der AfD hielten jeweils ihre abweichende Meinung in Sondervoten fest.

Die CDU-Fraktion hält es demnach für eine gute Idee, mehr Personal bei Polizei und Verfassungsschutz einzustellen. Katharina König-Preuss betonte als Obfrau der Linken bei der Vorstellung des Berichts vier Wochen vor dem Ende der Wahlperiode am Montag in Erfurt, die Behördenmitarbeiter müssten offener mit Fehlern umgehen. »Wir konnten nicht alles aufarbeiten, was wir aufarbeiten wollten«, so die Ausschussvorsitzende Dorothea Marx (SPD). Dies betreffe vor allem die Rolle von V-Leuten. »Und das tut weh«, sagte Marx.

Im Fall des versuchten Doppelmordes an zwei Polizeibeamten in Heilbronn, dem 2007 Michèle Kiesewetter zum Opfer fiel, wird die Zufallsopfertheorie der Bundesanwaltschaft in dem Bericht stark angezweifelt. Kiesewetter gilt offiziell als letztes Todesopfer des NSU, fiel aus dem Rahmen der überwiegend rassistisch motivierten Mordserie und stammte aus Thüringen. Ihr Kollege Martin A. hatte den Mordanschlag überlebt und war während seiner Zeugenaussage vor Gericht Anfang 2014 nicht restlos überzeugt, dass die Neonazis aus allgemeinem Hass auf den Staat und seine Funktionsträger auf ihn und seine Kollegin geschossen hatten, wie die Bundesanwaltschaft behauptete. »Das Motiv fehlt«, hatte A. im Zeugenstand betont. »Ich weiß nicht, was Sache ist.«

Der Untersuchungsausschuss interessierte sich daher auch für Kiesewetters Umfeld in Thüringen und die Bereiche, in denen sie in Baden-Württemberg ermittelte, sowie für Bezüge zwischen der braunen Szene und der organisierten Kriminalität. Aus den Berührungspunkten zu rechten Straftätern ließe sich auch ein Mordmotiv ableiten, so die Mehrheitsmeinung des Ausschusses.

Die junge Polizistin hatte regelmäßig im Austausch mit ihrem Onkel Mike W. gestanden – einem Thüringer Polizeibeamten, der zeitweise im Staatsschutzbereich »Rechtsextremismus« tätig war. Dieser Onkel hatte bereits in seiner Vernehmung durch die »Soko Parkplatz« kurz nach dem Mord an seiner Nichte im Jahr 2007 erklärt, dass womöglich eine Verbindung zu den »Türkenmorden« bestehe. Die neun so bezeichneten Morde an Männern türkischer, kurdischer und griechischer Herkunft wurden allerdings erst Ende 2011 offiziell demselben Täterkreis zugeordnet wie die Tötung der Polizistin. Als die untergetauchten Neonazis Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt nach einem Bankraub in Eisenach tot in einem ausgebrannten Wohnmobil gefunden wurden, tauchte dort auch Kiesewetters Dienstwaffe auf, die sie für den Überfall mit Pumpguns gar nicht benötigt hatten und die auch nur eine von mehreren Kurzwaffen in ihrem Besitz war. Warum sie das Risiko eingingen, durch Mitnahme dieses Beweisstücks im Fall einer Festnahme auch gleich als Polizistenmörder angeklagt zu werden, bleibt auch in diesem Abschlussbericht ein Rätsel.

Allerdings wird die Spurensicherung im Wohnmobil als »nicht sachgerecht« kritisiert – das Gefährt sei »auf jeden Fall verfrüht« und gegen das Votum der Tatortgruppe in die Halle eines Abschleppunternehmens transportiert worden – auf »vorgefassten eigenen Entschluss des Einsatzleiters«. Von einer »schwerwiegenden Beeinträchtigung der Spurensicherung« ist die Rede.

Die These, dass Mundlos zuerst Böhnhardt und dann sich selbst erschoss, wird aber deshalb nicht verworfen: Der mysteriöse Auswurf einer Patronenhülse nach dem Kopfschuss von Mundlos könne durch das Aufschlagen der Waffe auf den Boden verursacht worden sein.